Sulla Pontina contromano per 17 chilometri col SUV rubato, schianto sulle barriere: traffico paralizzato

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una folle corsa contromano sulla Pontina a bordo di un Suv rubato, poi lo schianto e la paralisi del traffico. Sono stati attimi di paura, il pomeriggio di mercoledì 18 settembre, quando un uomo a bordo di una Jeep ha percorso 17 chilometri nel senso di marcia errato partendo da Ardea e dirigendosi verso Latina. Infine, l’impatto con il new jersey e il ricovero all’ospedale. Secondo le prime indiscrezioni, l’unico ad aver riportato le conseguenze del gesto sarebbe lo stesso conducente della Jeep, che non ha coinvolto altri automobilisti che sono riusciti a schivarlo. Le indagini sono in corso.

Contromano sulla Pontina, paura per 17 km

Sono ancora da accertare le circostanze che hanno portato un uomo a pigiare l’acceleratore al massimo e a spingersi contromano lungo la Pontina, mettendo a repentaglio la sua stessa incolumità e quella degli altri automobilisti, che fortunatamente sono riusciti a schivarlo.

Come ricostruisce Repubblica, i fatti hanno avuto inizio nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre. Ad Ardea i carabinieri hanno tentato di fermare una Jeep risultata rubata, ma la reazione del conducente ha scatenato il caos.

Fonte foto: iStock Un uomo ha percorso contromano la Pontina a tutta velocità per 17 km. Inseguito dai carabinieri, si è infine schiantato contro il new jersey. Il suv sul quale viaggiava è risultato rubato

Il conducente ha premuto con forza l’acceleratore per poi imboccare contromano la Pontina, prendendo la corsia sud che conduce a Latina.

I militari si sono dunque lanciati subito all’inseguimento con il supporto dei colleghi di Pomezia. Per l’intero tratto gli automobilisti sono riusciti a schivare il Suv lanciato a folle velocità contromano.

Lo schianto sul new jersey

Come ricostruisce Repubblica, il conducente è riuscito a spingersi fino a Castel Romano. Ad un certo punto il Suv si è schiantato contro il new jersey a bordo strada.

Secondo Latina News, invece, la Jeep si sarebbe scontrata con un furgone per poi rimanere incastrata tra il mezzo pesante e il cemento.

Cosa si sa sul conducente

Repubblica scrive che dopo lo schianto il conducente del Suv è stato trasportato presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Non è dato sapere quali siano le sue condizioni di salute, ma soprattutto la sua identità non è nota. L’uomo non avrebbe con sé i documenti.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire se durante la corsa sulla Pontina fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.