Incendio a Paderno Dugnano con furgone in fiamme vicino alla pompa di benzina: lunghe code e traffico in tilt

Momenti di paura nella mattina di mercoledì 3 maggio 2023 a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, per un incendio che ha coinvolto un furgone. Il mezzo, per cause ancora da accertare, è stato avvolto dalle fiamme a pochi passi da una pompa di benzina.

Furgone in fiamme a Paderno Dugnano

Il comune di Paderno Dugnano si è svegliato col cattivo odore di bruciato nella mattina di mercoledì 3 maggio 2023 a causa dell’incendio che ha coinvolto un furgone sulla Comasina, vicino alla pompa di benzina del Villaggio Ambrosiano. Il mezzo, come riferito da alcune testate locali, è stato avvolto dalle fiamme poco dopo le 7.15 e il conducente ha avuto il tempo di scendere e mettersi in salvo prima che anche l’abitacolo fosse invaso dalle fiamme.

Riuscito ad accostare alla destra della strada, all’altezza dell’inserzione con via Tripoli a pochi passi da una stazione di rifornimento, il furgone è stato travolto dalle fiamme che hanno poi interessato anche le automobili posteggiate lì vicino.

I soccorsi di Vigili e polizia

Una densa colonna di fumo nero ha invaso l’aria e subito è stato lanciato l’allarme ai soccorsi. La preoccupazione, con la stazione di rifornimento vicina, era che il calore e possibili esplosioni del mezzo avrebbero potuto provocare un bilancio tragico.

Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Presenti anche gli uomini della polizia locale di Paderno Dugnano che hanno coadiuvato l’intervento dei vigili bloccando il traffico nel tratto interessato.

Traffico in tilt sulla Statale

L’incendio del mezzo, avvenuto alle prime ore del mattino, ha quindi mandato in tilt il traffico sulla Statale. Il tratto, che collega Limbiate e Milano, è stato interdetto al passaggio delle auto per consentire le corrette operazioni dei Vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme.

Sulla Statale dei Giovi si sono quindi create lunghe code, con le vetture incolonnate anche lungo la Comasina tra Cormano e Paderno Dugnano.

