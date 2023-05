Esplosione e incendio in un negozio di Milano: due feriti trasportati in ospedale, uno è in codice rosso

Esplosione all’interno di un negozio a Milano. Nella sera di lunedì 1 maggio, un’attività di noleggio a lungo termine è stata colpita prima dall’esplosione e poi da un incendio. Il bilancio dell’incidente è di 2 feriti e diverse persone evacuate. Sul posto sono giunte 5 ambulanze e 3 automediche.

L’esplosione nel negozio

Erano circa le 20 del primo maggio, quando nei locali che ospitano l’attività di noleggio si è verificata un’esplosione. Le cause sono ancora da accertare.

In breve tempo, questa ha dato origine a un incendio, che ha iniziato ad avvolgere il negozio. Questo ha sede nel cuore di piazza De Angeli, nella Galleria che si trova al civico 3.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dell’esplosione, nel negozio situato a piazza De Angeli

La struttura non è, quindi, distante dal centro di Milano. Ma, al momento, sembra che l’incendio non abbia interessato altri edifici.

L’arrivo dei soccorsi

Le persone che si trovavano all’interno dell’edificio si sono riversate in strada.

Alcune di loro sono state visitate sul posto dalle 5 ambulanze e 3 automediche giunte per prestare soccorso.

Alcuni pazienti usciti in strada hanno rifiutato il trasporto in ospedale, mentre altri sono stati semplicemente valutati dai soccorritori ma non avevano riportato ferite.

Due persone invece, sono state trasportate in ospedale in condizioni preoccupanti. Si tratta di un uomo di 41 anni e un uomo di 52 anni, intossicati dai fumi sprigionati dall’incendio.

Il primo è stato portato all’ospedale Niguarda in codice rosso, il secondo in codice giallo.

Adesso le indagini sulle cause dell’esplosione sono effettuate dai vigili del fuoco e dai carabinieri.

Altro incendio a Milano

La sera di un altro giorno festivo, quello di Pasqua, un altro incendio aveva interessato Milano, colpendo questa volta un condominio.

Le operazioni di spegnimento del fuoco erano state particolarmente difficili e i vigili del fuoco avevano lavorato per ore in via Rosa Luxembourg, nel quartiere di Dergano, a Milano, dove, poco dopo le 21, era scoppiato un incendio che aveva bruciato l’ultimo piano di un condominio.

Erano andati in fiamme il doppio tetto – di lamiera e legno – e tutti i 4 appartamenti all’ultimo piano.

Le alte fiamme sprigionatesi dall’incendio avevano spaventato non poco i residenti della zona, allarmati anche per il penetrante odore di bruciato.