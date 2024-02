Tornano pioggia e neve nelle previsioni meteo e scatta l'allerta gialla in 5 regioni: ecco quelle più colpite

Instabilità. La coda dell’inverno, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, si fa sentire. Tornano pioggia e neve, con 5 regioni in allerta gialla all’inizio dell’ultima settimana del mese per via di impulsi di aria fredda in arrivo dall’Atlantico. Dopo il maltempo al Nord, la situazione peggiorerà anche sul Centro-Sud da mercoledì 28-giovedì 29 febbraio. Nel weekend, poi, un’altra perturbazione dovrebbe abbattersi sull’Italia. Ecco le previsioni meteo degli esperti.

Allerta gialla in 5 regioni per la pioggia

Per lunedì 26 febbraio la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla in 5 regioni.

Per rischio idraulico:

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

Rischio idrogeologico:

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Tanta neve sulle Alpi

Secondo gli esperti di 3bMeteo, sulle Alpi lombarde si sono materializzati accumuli di neve fresca decisamente rilevanti con il manto ha superato il metro oltre i 1500-1600 metri di quota, soprattutto sul settore delle Orobie, mentre gli accumuli hanno raggiunto i 50-70 centimetri dai 1200 metri.

Accumuli significativi, localmente anche oltre il mezzo metro sulle Alpi orientali, soprattutto sulle Dolomiti venete.

Le previsioni meteo regione per regione

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 26 febbraio

Nord : perturbato con piogge e acquazzoni diffusi, anche a sfondo temporalesco e localmente intensi. Neve abbondante fino a quote collinari in Piemonte. Temperature in calo, massime tra 7 e 12 gradi;

: perturbato con piogge e acquazzoni diffusi, anche a sfondo temporalesco e localmente intensi. Neve abbondante fino a quote collinari in Piemonte. Temperature in calo, massime tra 7 e 12 gradi; Centro: perturbato con piogge e temporali sulle regioni tirreniche, fenomeni meno diffusi sull’Adriatico. Temperature stabili, massime tra 11 e 14 gradi;

perturbato con piogge e temporali sulle regioni tirreniche, fenomeni meno diffusi sull’Adriatico. Temperature stabili, massime tra 11 e 14 gradi; Sud: piogge e temporali in transito sulla Sardegna verso Campania e ovest Sicilia entro il pomeriggio sera. Meglio altrove. Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 17 gradi.

Martedì 27 febbraio

Nord : maltempo con piogge e rovesci diffusi e nevicate copiose sulle Alpi sopra i 700-1000 metri. Temperature stazionarie, massime comprese tra 7 e 12 gradi;

: maltempo con piogge e rovesci diffusi e nevicate copiose sulle Alpi sopra i 700-1000 metri. Temperature stazionarie, massime comprese tra 7 e 12 gradi; Centro: maltempo con rovesci e temporali, specie sui versanti tirrenici; tempo più asciutto invece sul versante Adriatico con qualche locale pioggia dal pomeriggio. Temperature in ascesa, massime tra 12 e 16 gradi;

maltempo con rovesci e temporali, specie sui versanti tirrenici; tempo più asciutto invece sul versante Adriatico con qualche locale pioggia dal pomeriggio. Temperature in ascesa, massime tra 12 e 16 gradi; Sud: piogge in Sardegna, strati in transito anche spessi altrove ma senza fenomeni degni di nota associati. Temperature in lieve ascesa, massime tra 14 e 19 gradi.

Mercoledì 28 febbraio

Nord : nuvoloso con piogge sparse e nevicate sulle Alpi oltre i 1300 metri. Tendenza entro sera ad attenuazione dei fenomeni eccetto che sull’Emilia-Romagna. Temperature in lieve aumento, massime tra 9 e 13 gradi;

: nuvoloso con piogge sparse e nevicate sulle Alpi oltre i 1300 metri. Tendenza entro sera ad attenuazione dei fenomeni eccetto che sull’Emilia-Romagna. Temperature in lieve aumento, massime tra 9 e 13 gradi; Centro: instabile in Toscana con precipitazioni, variabilità asciutta altrove ma con fenomeni serali. Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 17 gradi;

instabile in Toscana con precipitazioni, variabilità asciutta altrove ma con fenomeni serali. Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 17 gradi; Sud: peggiora in Sicilia con precipitazioni verso la Calabria; molte nubi ma in prevalenza asciutto altrove. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 19 gradi.

Giovedì 29 febbraio

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, nuvoloso con locali aperture altrove. Al nord est : nuvoloso con locali aperture sulle Dolomiti, coperto con pioggia debole altrove;

nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, nuvoloso con locali aperture altrove. : nuvoloso con locali aperture sulle Dolomiti, coperto con pioggia debole altrove; Centro – Sul tirreno : coperto con pioggia moderata sui litorali, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale toscana, coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico : nuvoloso con locali aperture sui litorali, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, operto con pioggia moderata sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso;

– : coperto con pioggia moderata sui litorali, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale toscana, coperto con pioggia debole altrove. : nuvoloso con locali aperture sui litorali, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, operto con pioggia moderata sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale calabra, coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: nuvoloso con locali aperture sulla dorsale molisana, coperto con pioggia moderata sulla dorsale lucana, coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori: nuvoloso con locali aperture altrove.

Venerdì 1° marzo

Nord – Al nord ovest: coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali, coperto con pioggia moderata altrove. Al nord est : coperto con pioggia moderata sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti, coperto con pioggia debole altrove;

coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali, coperto con pioggia moderata altrove. : coperto con pioggia moderata sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti, coperto con pioggia debole altrove; Centro – Sul tirreno : coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso;

– : coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, coperto con pioggia debole altrove. : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: coperto con pioggia debole sul litorale adriatico e sulla dorsale lucana, sereno sul litorale ionico, nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge e sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori: sereno sul Catanese, coperto con pioggia debole sul Palermitano, nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane e sulla zona etnea, coperto con pioggia moderata altrove.

Sabato 2 marzo

Nord – Al nord ovest: coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali, coperto con pioggia debole altrove. Al nord est : coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, nuvoloso con locali aperture in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane;

coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali, coperto con pioggia debole altrove. : coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, nuvoloso con locali aperture in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla capitale, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. Sull’adriatico : coperto con pioggia debole sui litorali, coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso;

: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla capitale, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. : coperto con pioggia debole sui litorali, coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: coperto con pioggia debole sul Palermitano, sereno sul Cagliaritano, nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane e sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite altrove.