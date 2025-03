Incrociano la polizia a Modena e compiono una manovra sospetta: scatta il controllo, 3 arresti per spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Modena, dove due cittadini tunisini e un cittadino libico sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto il 7 marzo scorso, quando una pattuglia ha notato un comportamento sospetto in via Emilia Ovest.

Il tentativo di fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, intorno alle ore 2.00 di notte, la Squadra Volante in servizio di controllo del territorio ha incrociato un’autovettura che, alla vista degli agenti, ha svoltato bruscamente in un’area di parcheggio. Gli occupanti del veicolo sono scesi rapidamente, lasciando le chiavi nell’abitacolo e le portiere aperte, tentando di fuggire. Nonostante la resistenza opposta, gli agenti sono riusciti a bloccarli.

Il ritrovamento della droga

Durante la perquisizione, sono state rinvenute 8 dosi di cocaina pronte per lo spaccio e un blocco di hashish. Inoltre, è stata trovata una somma di oltre 3mila euro in banconote, suddivise in mazzette fermate da elastici.

Convalida dell’arresto

I tre indagati, già noti alle forze dell’ordine per reati specifici, sono stati portati davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Nella mattinata odierna, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare in carcere per i due cittadini tunisini, mentre per il cittadino libico è stato imposto l’obbligo di dimora nel comune di Rubiera.

Fonte foto: IPA