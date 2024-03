Tornado a Lisbona dopo la tempesta che ha travolto Spagna e Portogallo: 4 morti, cancellati eventi di Pasqua

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un violento tornado a Lisbona, neve alle Azzorre e altri eventi meteorologici estremi si sono abbattuti sulla Penisola Iberica, con la tempesta che ha investito sia Spagna che Portogallo provocando 4 morti. Il maltempo persiste e segnerà anche la Pasqua, con le celebrazioni della Settimana Santa che sono state cancellate in alcune città, mentre avvertimenti per onde alte sono stati emessi lungo le coste.

È una tempesta di vaste proporzioni quella che nelle ultime ore ha colpito Spagna e Portogallo, portando fenomeni meteorologici estremi che hanno causato disagi e tragedie.

In Spagna, quattro persone sono morte in tre incidenti distinti lungo le coste del Paese. Si tratta di episodi avvenuti durante avvisi di forti venti, piogge diffuse e onde alte.

Quattro morti in Spagna per la tempesta

Fra le vittime, un ragazzo di nazionalità marocchina, non ancora maggiorenne, e un uomo tedesco, che sono annegati vicino a Tarragona.

In base alla ricostruzione degli eventi, l’uomo si sarebbe tuffato in acqua per cercare di salvare il ragazzo, senza riuscirci, purtroppo perdendo a sua volta la vita.

In seguito alla violenta tempesta, anche un uomo e una donna hanno perso la vita precipitando nell’Oceano Atlantico lungo la costa settentrionale della Spagna.

Il servizio meteorologico spagnolo ha emesso allerte per forti venti in diverse regioni della penisola, incluso il litorale delle Asturie, dove onde eccezionalmente alte, fino a 7 metri, sono state previste.

Maltempo in Portogallo: tornado a Lisbona

Nella giornata di venerdì 29 marzo, un tornado ha colpito la capitale del Portogallo, Lisbona, nei pressi del ponte Vasco da Gama, causando la deviazione di diversi aerei che stavano atterrando presso l’aeroporto Humberto Delgado.

Allo stesso tempo, si sono verificate nevicate insolite per questo periodo dell’anno sull’isola di Terceira, nell’arcipelago delle Azzorre. Il maltempo in Portogallo dovrebbe continuare, secondo le previsioni meteo, fino a Pasqua.

Annullati eventi e processioni di Pasqua

A causa delle intense precipitazioni degli ultimi giorni, sono state cancellate le celebrazioni della Settimana Santa in alcune città, comprese diverse processioni.

L’Istituto portoghese per il Mare e l’Atmosfera ha emesso avvisi per onde alte lungo diverse aree costiere della nazione. Sul versante occidentale del Paese, sono attese onde nordoccidentali alte da 4 a 5 metri, mentre sul versante sudoccidentale si prevedono onde da 3 a 4 metri.