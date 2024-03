Meteo a Pasqua e Pasquetta con pioggia e neve ma anche sole secondo le previsioni: Italia divisa in due

Italia spaccata in due. Le previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta non sono buone, non per tutti almeno. Sul Paese ci saranno sia la pioggia, con rovesci e temporali, sia temperature ben oltre le medie stagionali, con differenze tra il Nord e il Sud anche dai 10 ai 15 gradi. Ecco cosa ci aspetta.

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta

A Pasqua, a Nord, si prevedono pioggia e rovesci. Qualche piovasco anche al Centro, mentre al Sud splenderà il sole, a fronte di vento e mari mossi.

A Pasquetta, situazione analoga a Nord e al Centro, con instabilità anche al Sud per quanto riguarda Sardegna, Campania, Molise e Puglia.

Fonte foto: 123RF

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 29 marzo

Nord : addensamenti su Liguria, Alpi e alte pianure con piovaschi al mattino, in attenuazione in giornata, tempo più soleggiato altrove. Temperature in aumento, massime tra 16 e 21 gradi;

: addensamenti su Liguria, Alpi e alte pianure con piovaschi al mattino, in attenuazione in giornata, tempo più soleggiato altrove. Temperature in aumento, massime tra 16 e 21 gradi; Centro: netto miglioramento delle condizioni con una giornata soleggiata o al più velata sia sulla parte tirreniche che adriatica. Temperature in aumento, massime tra 18 e 22 gradi;

netto miglioramento delle condizioni con una giornata soleggiata o al più velata sia sulla parte tirreniche che adriatica. Temperature in aumento, massime tra 18 e 22 gradi; Sud: alta pressione in deciso rinforzo con condizioni di tempo soleggiato o al più poco nuvoloso dappertutto. Temperature in aumento. Massime tra 20 e 25 gradi.

Sabato 30 marzo

Nord : addensamenti e piogge su Piemonte e Lombardia in estensione in giornata a Liguria e Triveneto. Più soleggiato in Emilia Romagna. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 21 gradi;

: addensamenti e piogge su Piemonte e Lombardia in estensione in giornata a Liguria e Triveneto. Più soleggiato in Emilia Romagna. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 21 gradi; Centro: tempo soleggiato o al più velato per transito di nubi alte e sottili, addensamenti e piovaschi solo in serata in Toscana. Temperature in aumento, massime tra 19 e 23 gradi;

tempo soleggiato o al più velato per transito di nubi alte e sottili, addensamenti e piovaschi solo in serata in Toscana. Temperature in aumento, massime tra 19 e 23 gradi; Sud: condizioni di stabilità e bel tempo con cielo sereno su tutte le regioni, solo qualche velatura in Sardegna. Temperature stazionarie. Massime tra 20 e 25 gradi.

Domenica 31 marzo

Nord: intensa perturbazione atlantica con nubi e piogge diffuse. Rischio di nubifragi in Liguria e sui settori prealpini e pedemontani. Temperature in calo, massime tra 12 e 17 gradi;

intensa perturbazione atlantica con nubi e piogge diffuse. Rischio di nubifragi in Liguria e sui settori prealpini e pedemontani. Temperature in calo, massime tra 12 e 17 gradi; Centro: tempo instabile sulla Toscana con qualche pioggia sulle aree settentrionali, sole prevalente sulle restanti zone. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 22 gradi;

tempo instabile sulla Toscana con qualche pioggia sulle aree settentrionali, sole prevalente sulle restanti zone. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 22 gradi; Sud: condizioni di stabilità e bel tempo con cielo sereno su tutte le regioni, solo qualche velatura in transito. Temperature in lieve aumento. Massime tra 22 e 27 gradi.

Lunedì 1 aprile

Nord – Al nord ovest : sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est : sereno sulle pianure venete e sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

– : sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. : sereno sulle pianure venete e sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno: sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, sereno sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso;

– sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, sereno sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, sereno altrove. Sulle isole maggiori: sereno altrove.

Il meteo dopo Pasqua e Pasquetta

Ma cosa succederà dopo Pasqua e Pasquetta?

Secondo gli esperti di 3bMeteo, un anticiclone dovrebbe interessare l’Italia, probabilmente le regioni del Sud, con la pioggia ancora in grado di abbattersi sul Nord e sul Centro.

La situazione è ancora in fase di definizione, ma potrebbe durare addirittura per tutta la prima decade di aprile.