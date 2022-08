Torino, albero cade su un taxi in corsa: conducente morto sul colpo, illesa la passeggera

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Tragedia nella provincia di Torino, colpita durante la notte tra il 6 e il 7 agosto da una violenta ondata di maltempo. A Pino Torinese un tassista è morto schiacciato da un albero che durante il temporale, a causa del forte vento, si è abbattuto sulla sua auto in corsa. Sposato e padre di due figli, aveva 56 anni e viveva a Borgaro Torinese. La passeggera che si trovava all’interno del suo veicolo si è salvata.

Albero su un taxi, morto un 56enne: la ricostruzione della tragedia

Il terribile incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Il tassista stava percorrendo una collina della regionale 10 alla guida della sua Fiat Tipo, quando improvvisamente un albero al lato della carreggiata si è sradicato finendo in strada e travolgendo la parte anteriore del mezzo in transito.

Per il 56enne, che non ha potuto far nulla per evitare l’impatto, non c’è stato scampo: è morto sul colpo. La sua automobile ha poi proseguito la corsa invadendo la corsia opposta e colpendo due veicoli. Tra gli altri due conducenti, nessuno ha riportato ferite gravi.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il comune di Pino Torinese, dove si è consumato il tragico incidente

Sul posto della tragedia, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e i carabinieri della compagnia di Chieri, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Illesa la passeggera del taxi

A bordo del taxi, oltre alla vittima alla guida, si trovava una cliente di 29 anni. La passeggera era seduta nella parte posteriore ed è rimasta illesa dopo la caduta dell’albero.

Residente a Castelnuovo di Don Bosco, come riportato dal Corriere della Sera dopo essere stata fatta uscire dal taxi è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Chieri in stato di choc ma senza alcuna preoccupante conseguenza.

Il dolore per la morte del tassista

Secondo quanto reso noto da Fanpage il tassista deceduto nell’incidente a Pino Torinese aveva perso il fratello appena un mese fa. Proprio oggi, domenica 7 agosto, avrebbe dovuto partecipare a una veglia di preghiera.

Molti colleghi della vittima, dopo essere venuti a conoscenza della tragedia, hanno pubblicato sui social dei messaggi di cordoglio.

“Sono con le lacrime agli occhi – si legge in uno dei post – eri una persona di una bontà assurda e massima correttezza, al primo posto portavi sempre alta la tua famiglia”.