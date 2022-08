Siracusa, tragico incidente in autostrada: due morti, tra le vittime una giovane promessa del calcio siciliano

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un tragico incidente, sul tratto autostradale che collega Siracusa a Catania, ha sconvolto la comunità di Augusta, piccolo paese nel Siracusano. Per cause ancora da accertare, un’auto con a bordo tre persone è uscita di carreggiata in prossimità dello svincolo di Augusta causando la morte dei due passeggeri e il ferimento del conducente.

Incidente in autostrada, al dinamica

Secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell’ordine intervenute sul posto dopo il tragico schianto, sembra che la BMW coinvolta nell’incidente non abbia urtato un altro veicolo, né alcun oggetto sulla carreggiata. La vettura si sarebbe improvvisamente ribaltata ed è finita oltre il guardrail, terminando la sua corsa nei campi adiacenti.

Il conducente, un 30enne, è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita, diversa la situazione degli altri due occupanti dell’abitacolo. Non c’è stato nulla da fare, infatti, per in 19enne e un 22enne, che nel tragico volo dell’auto oltre il guardrail avrebbero perso la vita sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi del 118 arrivato immediatamente sul posto.

Augusta in lutto, morto giovane talento

Tra le due vittime c’è il 19enne Giuseppe Armenio, giovane speranza del calcio a cinque siciliano molto conosciuto a Siracusa. La notizia della morte del calciatore ha fatto il giro del paese e ha commosso il web, con l’Augusta, club neo-promosso in Serie B nonché società detentrice del cartellino del 19enne, che ha scritto un messaggio sui social ufficializzando il decesso del ragazzo.

Tanti club siciliani e non solo, che hanno avuto modo di conoscere il giocatore e di sfidare il suo grande talento, hanno scritto messaggi di cordoglio alla società e al padre Pietro Armenio, tecnico dell’Augusta C5 che piange per la perdita del giovane.

Le indagini sull’incidente

Le forze dell’ordine cercheranno ora di fare chiarezza sulle cause che hanno portato all’incidente mortale. Secondo quanto si apprende da La Gazzetta Siracusana, la Polstrada di Lentini ha aperto l’indagine iscrivendo nel registro degli indagati il conducente dell’auto.

Il 30enne, che si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Muscatello di Augusta, una volta ripresosi dovrà rispondere alle domane degli inquirenti che hanno aperto il fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale.