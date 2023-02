Tom Sizemore e l'aneurisma al cervello, famiglia pensa al fine vita per l'attore di "Salvate il soldato Ryan"

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Non ci sono speranze per l’attore Tom Sizemore, 61 anni, noto al grande pubblico per aver interpretato, tra gli altri, il ruolo del sergente Michael Horvath nel film “Salvate il soldato Ryan”, al fianco di Tom Hanks.

Fine vita per l’attore Tom Sizemore: l’annuncio

I medici che lo hanno in cura hanno consigliato alla famiglia del divo di valutare le procedure per il fine vita. Tom Sizemore si trova in terapia intensiva dopo essere stato colpito da un aneurisma cerebrale il 18 febbraio.

L’attore è in coma, in condizioni critiche. E secondo i camici bianchi non si risveglierà. A renderlo noto è stato il suo manager Charles Lago.

“La famiglia sta valutando di procedere con le pratiche per il fine vita” dopo che i dottori hanno informato i parenti che “non ci sono più speranze”, ha fatto sapere l’agente di Tom Sizemore.

Una decisione è attesa nella giornata di domani, e per adesso i cari dell’attore hollywoodiano chiedono che venga rispettata la loro privacy, ringraziando i tanti fan che stanno lasciando online messaggi di supporto.

La biografia e la carriera di Tom Sizemore

Tom Sizemore è nato il 29 novembre 1961 a Detroit, nel Michigan. Ha iniziato la sua carriera di attore negli anni ’80 con piccoli ruoli come in film come “Nato il quattro luglio”, di Oliver Stone.

È stato poi notato da Quentin Tarantino, che lo ha voluto nel suo “Una vita al massimo” del 1993, per il ruolo del detective Cody Nicholson.

Da allora è apparso in molti film di successo, diventando un attore apprezzato per la sua capacità di interpretare ruoli complessi. Tuttavia è noto al grande pubblico per i personaggi in uniforme.

Oltre a “Salvate il soldato Ryan”, ha infatti preso parte a “Black Hawk down – Black Hawk abbattuto” di Ridley Scott e “Pearl Harbor” di Michael Bay, entrambi con cast stellari.

Negli anni Tom Sizemore è apparso anche in molte serie tv, tra cui “Twin Peaks“, sequel del 2017 della serie cult di David Lynch, “Hawaii Five-0” , “The Red Road” e “Cobra Kai”.

Ha dato la voce al personaggio di Sonny Forelli, il boss mafioso che assegna le missioni a Tommy Vercetti nel videogame “GTA: Vice City”.

I problemi con la legge e l’abuso di droghe

La sua carriera è stata segnata da alti e bassi, in particolare per i problemi con la legge e la dipendenza da alcool e droghe.

Nel 2003 è stato arrestato violenza domestica ai danni dell’allora fidanzata Heidi Fleiss e nel 2007 condannato a 16 mesi di carcere per aver violato la libertà vigilata per una precedente condanna per possesso di sostanze stupefacenti.

Nel 2009 e nel 2011 è stato arrestato per sospette lesioni ai danni di una ex compagna.