Tir avvolto dalle fiamme sulla A10 a Imperia: conducente ferito, autostrada chiusa e traffico verso la Francia

Un tir è stato avvolto dalle fiamme poco dopo le 5 di martedì 4 luglio 2023 sull’autostrada A10 a Imperia, in direzione Francia. Il mezzo, che si trovava vicino la piazzola di sosta nei pressi del viadotto Impero, ha preso fuoco per cause ancora da accertare, ma fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi.

Tir in fiamme in autostrada

L’incidente, che poteva avere un bilancio tragico, si è consumato nelle prime ore del mattino di martedì 4 luglio 2023. Il mezzo pesante, secondo quanto riferito dai giornali locali, è stato avvolto dalle fiamme poco dopo le 5, proprio mentre era sulla A10 tra gli svincoli di Imperia Est e Imperia Ovest.

Non è ancora chiaro se il tir fosse in transito sull’autostrada o se invece l’incendio sia divampato mentre si trovava in sosta nella piazzola. Dal mezzo si sono alzate fiamme e fumo visibili a centinaia di metri di distanza.

Conducente ferito

Come detto, il bilancio di questo grave incidente avvenuto sull’autostrada A10 poteva essere tragico, ma così non è stato. Infatti non sono stati registrati feriti gravi

A rimanere ferito, seppur in maniera lieve, il conducente del mezzo che è riuscito a mettersi in salvo dopo aver notato le fiamme sul tir. Per lui, riferiscono i giornali locali, solo leggere ustioni. L’uomo è stato condotto in ospedale ad Imperia in codice giallo.

Traffico e disagi sulla A10

Sul posto, insieme alla polizia stradale, sono intervenuti anche gli uomini del 118 e i vigili del fuoco per cercare di domare l’incendio.

Per permettere ai soccorsi di lavorare in totale sicurezza è stata disposta la chiusura del tratto autostradale della A10 in direzione Francia, con tutte le vetture in uscita dall’Italia che sono state deviate verso l’uscita Imperia Est a partire dalle 6.

Stando alle informazioni giunte, la circolazione dovrebbe risentire della chiusura del tratto per le prossime ore, con la riapertura programmata nel corso della mattina di martedì 4 luglio una volta che tutti i rilievi del caso saranno completati e il tir, ormai ridotto in cenere, spostato dalla sede autostradale.