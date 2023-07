Camion travolge gruppo di ciclisti a Ravenna: morto 39enne e due feriti, l'incidente mentre andavano al mare

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un altro grave incidente stradale fa registrare l’ennesimo ciclista deceduto in Italia. Alle prime luci dell’alba di domenica 2 luglio 2023, infatti, è stato un 39enne a perdere la vita in sella alla sua bici dopo essere stato travolto da un furgone a Marina di Ravenna.

Furgone investe un gruppo di ciclisti

L’incidente, secondo quanto riferito dai giornali locali, è avvenuto poco prima dell’alba in prossimità di Marina di Ravenna in una strada, via Trieste, che conduce verso la zona marittima. Qui, poco dopo le 4 del mattino, un furgone ha centrato in pieno un gruppo di tre ciclisti non lasciando scampo a uno di questi.

A perdere la vita è stato un 39enne che ha avuto la peggio nell’incidente. Il gruppo, infatti, è stato investito in pieno dal camion e sono carambolati sull’asfalto. La vittima, nata a Forlì ma residente a Ravenna, ha però sbattuto con violenza la testa sul terreno e ha perso conoscenza.

All’arrivo dei soccorsi la situazione è subito apparsa critica, con l’immediato trasferimento in ospedale. Ma proprio durante la corsa drammatica verso l’ospedale il cuore del 39enne ha cessato di battere e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Feriti due ciclisti

Nell’incidente, come detto, sono rimasti coinvolti altri due ciclisti. Entrambi, riferisce Ansa, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale a Ravenna.

Secondo quanto trapela, i due non sarebbero in pericolo di vita. I ciclisti avrebbero infatti riportato solo delle ferite lievi dovute principalmente alle escoriazioni successive alla caduta dalla bici.

La dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti, oltre gli uomini del 118, anche la polizia locale a cui spetterà ricostruire nel dettaglio l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto finora ricostruito, la vittima pedalava su via Trieste assieme ad altri due ciclisti in direzione della località rivierasca ed è stato centrato in pieno dal furgone.

Alla guida del mezzo c’era un uomo di circa 60 anni che si stava recando a Marina di Ravenna per andare a prendere un gruppo di giovani che avevano passato la serata in riviera. Stando ai primi riscontri sembrerebbe che i tre ciclisti non indossassero giubbotti catarifrangenti per farsi individuare in assenza di luce.