The Kolors, incidente prima del concerto: van della band contro un camion. Il racconto di Stash

Qualche momento di paura per i The Kolors, attualmente impegnati nel loro tour estivo. La band era in viaggio a bordo del van per dirigersi verso Venafro, in Molise, dove si dovevano esibire, quando è stata coinvolta in un incidente stradale. A darne notizia è stato il frontman Stash sul suo profilo Instagram.

Incidente per i The Kolors: cosa è successo

Fortunatamente per i The Kolors non c’è stata alcuna grave conseguenza, se non qualche danno al mezzo su cui viaggiavano. Stash ha raccontato attraverso una Storia la dinamica dell’accaduto e ha rasserenato tutti i fan.

Pubblicando una foto del van dall’interno, con il vetro di un finestrino completamente in frantumi e sullo sfondo un camion, ha scritto quello che era appena successo sulla strada.

Secondo il suo resoconto, il mezzo su cui viaggiava la band è andato a scontrarsi contro il mezzo pesante, che stava percorrendo il senso di marcia al contrario.

“Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano – ha scritto il musicista – Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male”. Sul fatto non sono stati resi noti ulteriori dettagli, ma tutti ne sarebbero usciti illesi.

Concerto iniziato in ritardo

Sulla stessa Storia di Instagram Stash aveva avvisato tutti i fan in attesa a Venafro che a causa dell’incidente sarebbero arrivati “un po’ in ritardo per il concerto”.

Alla fine l’evento si è svolto come da programma, anche se con un orario di inizio posticipato per il piccolo imprevisto. Prima di fare tappa in Molise, i The Kolors si erano già esibiti a Maranello per poi andare a cantare in Puglia.

Nel loro tour estivo, che si concluderà a settembre, presentano non solo i nuovi brani ma anche i grandi successi che hanno contribuito alla loro fama in Italia.

The Kolors: cosa sapere sulla band

I The Kolors sono un trio composto da Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona. Formatisi nel 2010, sono diventati famosi nel 2015 grazie alla vittoria della 14esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Da allora hanno conquistato un successo dopo l’altro, pubblicando tre album in studio: I Want, Out e You. Nel 2018 hanno preso parte all’edizione numero 68 del Festival di Sanremo portando sul palco il brano intitolato Frida (mai, mai, mai), poi entrato tra le prime dieci posizioni della Top Singoli.

Nell’estate dello scorso anno la band ha pubblicato la raccolta Singles, che comprende tutti i singoli pubblicati tra il 2019 e il 2021. Da qualche anno il frontman Stash ricopre anche il ruolo di giudice al Serale del talent show di Maria De Filippi.