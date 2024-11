Luxottica annulla la festa di Natale con una mail ai dipendenti: niente evento con concerto, il motivo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La tradizionale festa di Natale di Luxottica, simbolo di convivialità e momento attesissimo per migliaia di dipendenti, è stata annullata dall’azienda e verrà sostituita da un evento estivo all’aperto. La decisione, motivata da ragioni di sicurezza e logistiche, è derivata dalla crescita del gruppo con conseguente aumento dei partecipanti. Una manifestazione ormai diventata di sempre maggiore portata e che, negli anni, era saltata prima solo a causa della pandemia di Covid-19.

Niente festa di Natale di Luxottica: il motivo

Luxottica ha annunciato venerdì 15 novembre ai dipendenti, via mail, la cancellazione della tradizionale festa di Natale, un evento iconico e molto atteso ogni anno.

E c’è chi ipotizza che la festa, nota per le celebrazioni grandiose, ospiti famosi e un forte senso di appartenenza, potrebbe non tornare più, segnando il 2023 come l’ultimo capitolo di questa tradizione.

Fonte foto: ANSA

Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, è scomparso nel 2022

Alla base della decisione ci sono le crescenti difficoltà logistiche: il PalaLuxottica non riesce più a contenere le oltre 5mila persone che partecipavano, nonostante l’uso di strutture aggiuntive.

Le reazioni dei dipendenti di Luxottica

L’azienda sembra orientarsi verso un evento estivo all’aperto, più semplice da gestire e in linea con l’esperienza positiva del Family Day. Rimangono però incertezza e un pizzico di nostalgia per un appuntamento che rappresentava orgoglio e identità per i lavoratori.

In precedenza solo la pandemia era riuscita a interrompere questa tradizione radicata, ma già l’esperienza dello scorso anno, quando non tutti riuscirono a partecipare per semplici ragioni di spazio e di sicurezza, ha avuto il suo peso.

Marco Frezzato, rappresentante Uiltucs, ha spiegato tuttavia che lo spostamento in estate è stato recepito positivamente. “La comunicazione è arrivata ai dipendenti e devo dire che lo spostamento in estate è stato accolto molto favorevolmente da tutti noi” ha confermato.

“Certo, la festa di Natale era un appuntamento iconico, ma la decisione è stata presa soprattutto per ragioni di sicurezza e ci piace l’idea di un evento all’aria aperta con l’arrivo della bella stagione”.

Gli ospiti di lusso della festa di Natale di Luxottica negli anni

L’ultima festa di Natale di Luxottica, quella del 2023, ha evidenziato come la crescente partecipazione abbia reso l’evento impraticabile, con 5.500 invitati, tante difficoltà e diversi esclusi nonostante spazi aggiuntivi e un ampio team di cuochi.

L’anno passato l’azienda regalò ai suoi dipendenti l’esibizione dei Maneskin, ma in passato la festa ha avuto numerosi ospiti d’eccezione come Robbie Williams, Laura Pausini, Alex Del Piero e tanti altri.

L’azienda sembra puntare adesso a un maxi-evento estivo, cercando di mantenere lo spirito inclusivo della storica celebrazione. Come consolazione, i dipendenti riceveranno comunque un dono natalizio, esattamente come avvenne durante la pandemia.