Tetto al prezzo del gas, c'è l'accordo sul price cap: per Meloni è una "vittoria italiana" e ringrazia Draghi

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

L’Unione europea trova l’intesa sul tetto del prezzo del gas e la premier Giorgia Meloni intesta il successo al Governo italiano, senza però dimenticare il predecessore. Come riporta Adnkronos, la premier italiana ha parlato di “vittoria italiana” sull’accordo trovato in Europa per il “price cap” di 180 euro al megawattora per il gas naturale. E ha ringraziato il precedente esecutivo guidato da Mario Draghi che ha permesso di arrivare al traguardo.

Gas, l’accordo sul price cap

Alla fine delle trattative andate avanti per mesi, al Consiglio europeo è stato trovato Affari Energia l’intesa politico sul tetto al prezzo del gas a maggioranza qualificata. Anche la Germania ha votato sì all’accordo, sul quale Austria e Paesi Bassi si sono invece astenuti, mentre unica contraria l’Ungheria.

Sulla base del meccanismo approvato in Europa, il price cap al gas entrerà in vigore il 15 febbraio prossimo e prevede un differenziale del prezzo al Ttf con gli indici di riferimento globali fissato, come previsto a 35 euro, con la correzione che scatterebbe dopo tre giorni di prezzo del gas oltre la soglia di 180 euro a megawattora.

“Con questo meccanismo in atto l’Europa sarà meglio preparata per la prossima stagione invernale e per il nuovo round di riempimento degli stock, che sarà più impegnativo di quest’anno” ha spiegato la commissaria Ue per l’Energia, Kadri Simson, in conferenza stampa dopo l’annuncio dell’accordo.

La reazione della Russia

Immediata la reazione della Russia, che tramite le parole del portavoce del Dmitri Peskov, ha definito “inaccettabile” l’accordo Ue sul tetto al prezzo del gas, ritenuta una “distorsione del mercato” e promettendo “una reazione”.

Il commento di Giorgia Meloni

“L’accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo del gas è una grande vittoria italiana, costruita con molta pazienza e per la quale va ringraziato anche il precedente governo che l’ha istruita” ha commentato così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni uscendo dal Museo ebraico di Roma dove ha preso parte alla cerimonia di accensione della Chanukkià.

“Siamo riusciti a spuntarla in Europa sul prezzo del gas, battaglia che molti davano per spacciata, e che abbiamo portato a casa – ha detto – Sono molto soddisfatta. Devo ringraziare i ministri Pichetto, Fitto e Cingolani che ci ha lavorato prima. Ora si tratta di monitorare”.