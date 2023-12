Tentata violenza sessuale su una giovane libanese a Padova, arrestato 27enne: il video del racconto

Una violenza sessuale sventata dalla stessa vittima a Padova: è quanto accaduto a una giovane libanese di circa 20 anni, in Italia per motivi di studio, che nei giorni a ridosso del Natale era convinta di aver trovato la giusta compagnia in un ragazzo conosciuto in rete.

La ragazza avrebbe voluto fare rientro in Libano per le feste, ma il viaggio si presentava troppo lungo e costoso. Per questo la giovane ha deciso di trascorrere le festività in Italia. Per puro caso ha conosciuto in rete un ragazzo italiano di 27 anni, di professione magazziniere, che le ha proposto di trascorrere insieme i giorni a ridosso del Natale. Dopo due appuntamenti in pubblico per conoscersi, i due si sono incontrati in privato il 24 dicembre.

In quel momento il 27enne avrebbe tentato un approccio sessuale mentre la ragazza era sotto la doccia, prima palpeggiandola e poi scattando delle fotografie. La ragazza è riuscita ad allontanarlo, ma dopo pochi minuti il 27enne l’avrebbe posta di fronte al ricatto: se non avesse fatto sesso con lui avrebbe diffuso le immagini. La giovane ha avuto il sangue freddo di comporre il 113 per chiamare la polizia, che è arrivata in pochi minuti. Il ragazzo è stato arrestato per tentata violenza sessuale e possesso di droga.