Tensione tra Meloni e Salvini con la caduta del Governo sullo sfondo: l'avvertimento della premier

Alta tensione. L’opposizione, sondaggi alla mano, non sembra riuscire a insidiare la tenuta del Governo. Internamente, però, i rapporti tra la premier, Giorgia Meloni, e il leader della Lega, Matteo Salvini, sarebbero sempre più tesi. E la presidente del Consiglio avrebbe addirittura lanciato un avvertimento al segretario del Carroccio, autore di strappi quasi quotidiani: far cadere il Governo e andare al voto. Con Fratelli d’Italia in netto vantaggio, secondo i sondaggi, di quasi 20 punti sulla Lega.

Tensione Meloni-Salvini

Lunedì 2 ottobre il ministro Matteo Salvini parte per il suo tour elettorale, con prima tappa a Trento.

Una campagna da Nord a Sud, dove l’appuntamento in vista del Ponte sullo Stretto è praticamente obbligatoria.

Stando alle ricostruzioni di Repubblica dei giorni scorsi, però, questa mossa – unita ai quotidiani strappi – suona come un attacco al Governo dall’interno, per provare a rosicchiare qualche voto in vista delle elezioni Europee.

L’ipotesi della caduta del Governo e del voto anticipato

Gli animi sono tesi e Fratelli d’Italia ha il coltello dalla parte del manico, sondaggi alla mano.

L’opposizione fa fatica, ma anche i suoi alleati di Governo.

Proprio per questo, secondo Il Corriere della Sera, Giorgia Meloni sarebbe descritta da fonti di FdI “fuori dalla grazia del cielo con Matteo“, date le uscite ostili quotidiane.

Infastidita a tal punto che avrebbe ipotizzato anche la caduta del Governo e il voto anticipato: “Quelli che non mi seguirebbero all’opposizione sono pochissimi”, spera Meloni e si dice sicura che il suo partito, attaccando da fuori i nuovi arrivati, volerebbe “oltre il 30%“.

Gli altri avvertimenti a Salvini

Per il quotidiano milanese, inoltre, a lanciare avvertimenti a Salvini sarebbero anche gli alfieri della premier.

In primis Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e cognato della presidente del Consiglio, che ha ricordato al leader della Lega che un vicepremier non può “scaricare le responsabilità” sul Governo di cui fa parte.

Messaggio che fa il paio con quello inviato dopo l’invocazione di un rimpasto, con Salvini che avrebbe messo nel mirino 4 ministri tra cui Santanchè e Piantedosi.