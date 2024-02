Temporali e grandine in Lombardia: fenomeni anomali a febbraio. Il video del ghiaccio in Brianza

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il maltempo era atteso, ma gli abitanti della Lombardia non si aspettavano della grandine nel mese di febbraio. E sui social i cittadini mostrano il ghiaccio dalla finestra e i video dei temporali delle anomale perturbazioni che hanno interessato la regione nel pomeriggio di sabato 24 febbraio.

Anomalo maltempo in Lombardia

La protezione civile di Regione Lombardia aveva diramato un’allerta meteo, preannunciando forti piogge nella giornata di sabato 24 febbraio.

Le previsioni annunciavano “aumento della nuvolosità su tutti i settori con precipitazioni intermittenti, da deboli a moderate, anche a carattere di rovescio”.

Ci si aspettava pioggia intensa, ma non temporali come quello accaduto, con un carattere estivo e accompagnato da grandine.

Le grandinate sono infatti un fenomeno tipico della stagione estiva, che si crea quando l’aria calda del suolo, innalzandosi, incontra zone più fredde in quota.

È stata invece una vera e propria grandinata quella che colpito la Lombardia, specie nella zona della Brianza, con particolare intensità nei comuni di Verano, Carugo e, nel comasco, a Erba.

I video dalla Brianza

Sui social sono stati numerosi i cittadini lombardi che hanno condiviso video e foto di grandine e temporale.

Un fenomeno del genere non era atteso e non ce lo si aspettava nel freddo mese di febbraio, specie con le temperature in calo degli ultimi giorni.

Così, impreparati, sono stati numerosi i disagi agli automobilisti che si sono trovati costretti a interrompere il proprio viaggio e accostare in attesa che la grandine diminuisse di potenza.

Grandine record in Pianura Padana

Secondo il report dell’European Severe Storms Laborator, la Pianura Padana è la località europea che ha registrato il maggior numero di fenomeni metereologici estremi nel 2023.

Numerose in particolar modo le grandinate, che sono state 9.627 lo scorso anno, tutte definite large hail, ovvero con chicchi di diametro superiore ai 2 centimetri.

Quasi 2mila (1.931) sono state grandinate very large, con chicchi più grandi di 5 centimetri, e 92 sono state chiamate giant, per le dimensioni dei chicchi di oltre 10 centimetri.

Grandine o gragnola: qual è la differenza

Se la grandine, costituita da strati di ghiaccio duri, uniformi e trasparenti, è insolita a febbraio, non lo è la gragnola.

La gragnola è composta da piccoli granuli di ghiaccio opachi, con un diametro ridotto tra i 2 e i 5 millimetri.

Si tratta di un fenomeno atmosferico a metà tra la neve e la pioggia, che si registra quando le temperature superano di qualche grado lo zero termico.