La pioggia sull'Italia secondo le previsioni meteo, allerta in 10 regioni: ma attenzione anche a neve e vento

Ancora pioggia sull’Italia. Secondo gli esperti, infatti, le giornate di caldo saranno un lontano ricordo anche durante la prossima settimana. Nella coda di questa, però, è prevista una allerta meteo arancione e gialla in 10 regioni. Per il resto, non mancheranno la neve e il vento forte. Dove potrebbe piovere secondo le previsioni meteo del weekend.

Allerta gialla in 10 regioni

Per venerdì 23 febbraio la Protezione civile ha diramato una allerta arancione per rischio idraulico in:

Friuli-Venezia Giulia: bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia.

Quindi, una allerta arancione in altre 2 regioni per rischio idrogeologico:

Fonte foto: 123RF

Friuli-Venezia Giulia: bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene;

bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia: laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche.

Poi un’allerta gialla per rischio idraulico:

Emilia-Romagna: montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense;

montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense; Friuli-Venezia Giulia: bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene;

bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia: alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche;

alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento

Rischio temporali:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese Friuli-Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Lombardia: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Alto Volturno – Medio Sangro Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno

Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere

Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere Veneto: Piave pedemontano

Pioggia protagonista

La pioggia resisterà per tutto il weekend, accompagnata da neve, venti forti e un calo delle temperature, a partire dalle regioni del Nord.

Il Sud invece sarà investito dal maltempo soprattutto sabato e domenica.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 23 febbraio

Nord : aperture sulle Alpi occidentali, molto nuvoloso altrove con piogge e rovesci anche forti e temporaleschi. Neve dai 1100m. Temperature stabili, massime tra 10 e 14 gradi;

: aperture sulle Alpi occidentali, molto nuvoloso altrove con piogge e rovesci anche forti e temporaleschi. Neve dai 1100m. Temperature stabili, massime tra 10 e 14 gradi; Centro: piogge e rovesci anche forti su Toscana e poi su Umbria e Lazio entro il pomeriggio/sera. Scarsi fenomeni sull’Adriatico. Neve dai 1500m. Temperature in calo da ovest, massime 13-18 gradi;

piogge e rovesci anche forti su Toscana e poi su Umbria e Lazio entro il pomeriggio/sera. Scarsi fenomeni sull’Adriatico. Neve dai 1500m. Temperature in calo da ovest, massime 13-18 gradi; Sud: instabile in Sardegna, nubi sparse altrove. A fine giornata piovaschi su Campania e ovest Sicilia. Temperature stabili, massime tra 13 e 18 gradi.

Sabato 24 febbraio

Nord : ancora a tratti instabile tra Lombardia e Triveneto, dal pomeriggio nuovi rovesci in arrivo al Nordovest. Neve sulle Alpi. Temperature in calo, massime tra 9 e 13 gradi;

: ancora a tratti instabile tra Lombardia e Triveneto, dal pomeriggio nuovi rovesci in arrivo al Nordovest. Neve sulle Alpi. Temperature in calo, massime tra 9 e 13 gradi; Centro: nuvolosità irregolare con schiarite e annuvolamenti associati a brevi rovesci, specie nel pomeriggio. Debole neve in Appennino. Temperature in calo, massime tra 12 e 16 gradi;

nuvolosità irregolare con schiarite e annuvolamenti associati a brevi rovesci, specie nel pomeriggio. Debole neve in Appennino. Temperature in calo, massime tra 12 e 16 gradi; Sud: instabile su Isole maggiori ed estremo Sud con piogge e temporali, schiarite tra Campania e Molise e nord Puglia. Temperature in lieve calo, massime tra 12 e 18 gradi.

Domenica 25 febbraio

Nord: variabilità con schiarite e annuvolamenti associati a brevi piogge o deboli nevicate sulle Alpi. Nuovo peggioramento serale al Nordovest. Temperature in calo, massime tra 8 e 12 gradi;

variabilità con schiarite e annuvolamenti associati a brevi piogge o deboli nevicate sulle Alpi. Nuovo peggioramento serale al Nordovest. Temperature in calo, massime tra 8 e 12 gradi; Centro: nuvolosità variabile con ampie schiarite e qualche isolato fenomeno sulla Toscana, specie al pomeriggio. Temperature in lieve calo, massime tra 11 e 14 gradi;

nuvolosità variabile con ampie schiarite e qualche isolato fenomeno sulla Toscana, specie al pomeriggio. Temperature in lieve calo, massime tra 11 e 14 gradi; Sud: instabile o perturbato con rovesci e temporali, localmente intensi su Salento, Calabria e Sicilia. Temperature in ulteriore lieve calo, massime tra 11 e 15 gradi.