Forti temporali con pioggia e grandine ma anche caldo africano: Italia spaccata, previsioni e allerta meteo

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Italia spaccata in due nella terza settimana di settembre. Se al Sud persisterà il caldo africano, con temperature fino a 36 gradi, al Nord ci sarà un brusco calo con l’arrivo di pioggia, temporali e grandine. Maltempo causato da una perturbazione in arrivo dalla Francia. Ecco le previsioni meteo, cosa ci aspetta fino al prossimo weekend.

Maltempo al Nord

Secondo quanto riferito da 3bMeteo, al Nord si attendono fenomeni anche di forte intensità e nubifragi su tutto l’arco alpino, ma anche sulla riviera ligure.

Nel resto delle zone settentrionali, invece, temporali più isolati ma comunque localmente forti.

Fonte foto: 123RF

Le previsioni meteo regione per regione

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 19 settembre

Nord : residui temporali di notte su Alpi e Prealpi centro-orientali. Variabile con qualche pioggia sul Friuli VG; stabile altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stabili, massime tra 25 e 29 gradi;

: residui temporali di notte su Alpi e Prealpi centro-orientali. Variabile con qualche pioggia sul Friuli VG; stabile altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stabili, massime tra 25 e 29 gradi; Centro: addensamenti su Toscana e zone interne in genere, senza fenomeni; maggiori schiarite altrove. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi;

addensamenti su Toscana e zone interne in genere, senza fenomeni; maggiori schiarite altrove. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi; Sud: cielo offuscato da velature e stratificazioni medio alte, più compatte su Campania e Molise ma senza fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi.

Mercoledì 20 settembre

Nord : parziali schiarite al mattino, poi nubi in aumento al Nordovest con piogge in estensione da Piemonte e Valle d’Aosta alla Lombardia. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi;

: parziali schiarite al mattino, poi nubi in aumento al Nordovest con piogge in estensione da Piemonte e Valle d’Aosta alla Lombardia. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi; Centro: cielo offuscato da stratificazioni medio-alte, anche compatte dal pomeriggio su Toscana, Umbria e Marche, con locali pioviggini. Temperature stabili, con massime tra 26 e 30 gradi;

cielo offuscato da stratificazioni medio-alte, anche compatte dal pomeriggio su Toscana, Umbria e Marche, con locali pioviggini. Temperature stabili, con massime tra 26 e 30 gradi; Sud: cielo offuscato da stratificazioni medio-alte, senza fenomeni. Qualche temporale in Sardegna. Temperature in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.

Giovedì 21 settembre

Nord: instabile con qualche pioggia al mattino su Nordovest e Lombardia, in estensione in giornata al Triveneto con temporali. Temperature stabili, massime tra 25 e 28 gradi;

instabile con qualche pioggia al mattino su Nordovest e Lombardia, in estensione in giornata al Triveneto con temporali. Temperature stabili, massime tra 25 e 28 gradi; Centro: Piogge e temporali sulle tirreniche, specie in Toscana, in estensione a Umbria e Marche, seppur più attenuati. Meglio in Abruzzo. Temperature in calo, con massime tra 25 e 29 gradi;

Piogge e temporali sulle tirreniche, specie in Toscana, in estensione a Umbria e Marche, seppur più attenuati. Meglio in Abruzzo. Temperature in calo, con massime tra 25 e 29 gradi; Sud: Nubi sparse e schiarite anche ampie, salvo maggiori addensamenti su Campania e Salento con qualche piovasco. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 32 gradi.

Venerdì 22 settembre

Nord – Al nord ovest : coperto con pioggia moderata in riviera ligure e sulle Alpi centrali, piogge di forte intensità sulle pianure lombardo piemontesi, sereno sulle Alpi occidentali. Al nord est : piogge di forte intensità sulla laguna veneta, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, coperto con pioggia debole sulle pianure venete, coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti;

: coperto con pioggia moderata in riviera ligure e sulle Alpi centrali, piogge di forte intensità sulle pianure lombardo piemontesi, sereno sulle Alpi occidentali. : piogge di forte intensità sulla laguna veneta, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, coperto con pioggia debole sulle pianure venete, coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, coperto con pioggia moderata altrove. Sull’adriatico : sereno sui litorali e sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sul Gran Sasso;

– : nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, coperto con pioggia moderata altrove. : sereno sui litorali e sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, sereno altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, sereno altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sabato 23 settembre

Nord – Al nord ovest : coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, sereno sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est : sereno sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

: coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, sereno sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. : sereno sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno : coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : coperto con pioggia moderata sui litorali e sul Gran Sasso, piogge di forte intensità sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale;

– : coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : coperto con pioggia moderata sui litorali e sul Gran Sasso, piogge di forte intensità sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, nuvoloso con locali aperture sulle pianure, coperto con pioggia debole sulla dorsale campana, sereno sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: sereno sul litorale ionico, coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: piogge di forte intensità sul palermitano, sereno sulla Costa Smeralda e su interne siciliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Domenica 24 settembre

Nord – Al nord ovest : nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sereno altrove. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, sereno altrove;

: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sereno altrove. : nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, sereno altrove; Centro – Sul tirreno : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sul Gran Sasso;

– : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: coperto con pioggia debole sulle pianure e sulla dorsale calabra, coperto con pioggia moderata altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, piogge di forte intensità sul litorale ionico, coperto con pioggia moderata altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, sereno su interne sarde, coperto con pioggia moderata su interne siciliane e sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Allerta arancione e gialla

Nel frattempo la Protezione civile ha diramato un bollettino per rischio temporali e rischio idrogeologico riferito alla giornata di lunedì 18 settembre.

Diramata l‘allerta arancione per rischio temporali in Lombardia, nelle seguenti zone: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

Allerta gialla, invece, in:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente; Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano; Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale.

Allerta gialla, ma per rischio idrogeologico, in:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche; Valle d’Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne.

Bollettino sulle ondate di calore

Nel frattempo il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino sulle ondate di calore da lunedì 18 settembre a mercoledì 20 settembre.

Quasi tutte le 27 città prese in esame non registrano criticità: solo bollini verdi, ad eccezion fatta per Ancona, Campobasso e Perugia, dove è previsto bollino giallo (che comporta la messa in pre-allerta dei servizi sanitari e locali) per lunedì 18:

Ancona: 32 gradi;

32 gradi; Campobasso: 30 gradi;

30 gradi; Perugia: 32 gradi.

A Campobasso bollino giallo anche per martedì 19 settembre (sempre 30 gradi percepiti).