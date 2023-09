Video impressionante del maltempo a Hong Kong sotto l'alluvione: strade come fiumi in piena, chiusa la Borsa

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Strade come fiumi in piena: a Hong Kong la pioggia più intensa degli ultimi 140 anni. Sono impressionanti le immagini dell’alluvione che nella notte si è scagliata sulla Cina meridionale e, in particolar modo, su Hong Kong. La città è stata inondata da piogge intense che hanno allagato strade, reso le vie dei torrenti e costretto alla chiusura delle scuole e anche della Borsa.

I disagi causati dalla pioggia a Hong Kong

Ad Hong Kong la pioggia è diventata il principale nemico della città nelle ultime ore. Sui social si rincorrono le segnalazioni di cittadini che immortalano strade allagate e garage sommersi.

Persino la metropolitana è immersa dall’acqua. La circolazione, però, è bloccata tanto sotto terra quanto in strada. Frane, smottamenti e in alcuni casi voragini stanno mettendo in serio pericolo la rete stradale della città cinese.

Fonte foto: EPA/ANSA Una delle voragini che si sono aperte per le strade di Hong Kong a causa dell’alluvione

I disagi causati dall’impressionante fenomeno di maltempo che si è abbattuto su Hong Kong hanno portato alla chiusura delle scuole e anche della Borsa.

Molte aziende, invece, hanno deciso di concedere un giorno libero ai propri dipendenti.

Le piogge torrenziali causate da due tifoni

Le autorità cinesi hanno parlato di “condizioni estreme” che sarebbero legate “alla bassa pressione dei resti del passaggio del tifone Haikui“.

È il secondo tifone, dopo quello Saola, che lo scorso fine settimana si è abbattuto sulla Cina meridionale portando alla chiusura di Hong Kong e Shenzhen. In quel caso l’osservatorio meteorologico ha diramato il massimo livello di allerta.

Sarebbero state queste perturbazioni, quindi, ad aver causato le piogge torrenziali che stanno mettendo in ginocchio Hong Kong.

La pioggia più intensa dal 1884

L’osservatorio meteorologico di Hong Kong ha registrato un record di precipitazioni. Stando a quanto riferito, infatti, in città sarebbero caduti 158,1 millimetri di pioggia in un’ora: è il valore più alto da quando sono iniziate le registrazioni nel 1884.

L’osservatorio, quindi, ha emesso un “allarme nero“. Questo viene diramato nei casi in cui è caduta (oppure è prevista) una pioggia che supera i 70 millimetri di acqua in un’ora. Piogge record anche a Shenzhen dove, tra giovedì e venerdì, l’acqua ha raggiunto i 202,8 millimetri.

Secondo il quotidiano di Hong Kong ‘South China Morning Post‘, l’alluvione non avrebbe causato nessun morto. Ma secondo un primo bilancio provvisorio ci sarebbero stati 14 feriti.

Anche la Grecia negli ultimi giorni si è trovata a fare i conti con i danni dell’alluvione. Una delle località più colpite, in questo caso, è stata Volos dove sono morte due persone.