Il video del maltempo in Grecia a Volos, due morti: strade allagate e auto nel fango, immagini impressionanti

Non sono bastati gli incendi estivi. Non c’è tregua in Grecia dove le piogge torrenziali delle ultime ore hanno ucciso due persone. A Volos, una delle località maggiormente colpite, temporali e forti piogge hanno inondato le strade. Sono impressionanti le immagini che arrivano dal posto i cui cittadini dicono di non aver mai visto una cosa simile.

Acqua e fango per le strade di Volos

La zona più colpita dalle alluvioni è quella della Grecia centrale. In particolar modo è Volos, capoluogo del dipartimento di Magnesia, la città in ginocchio per il maltempo.

Le immagini e i video che arrivano dal posto immortalano strade allagate e piene di fango. Le automobili emergono solo in parte, mentre chi circola in città cammina con l’acqua che supera le caviglie.

Acqua e fango tra le strade di Volos

Volos fa i conti con i danni del maltempo. Da due giorni, infatti, la zona è stata colpita dalla tempesta Daniel che, oltre a provocare disagi e danni a strutture e abitazioni, ha anche causato due morti.

Le due vittime a Volos e i danni del maltempo

Nella giornata di ieri, martedì 5 settembre, un uomo è stato trovato morto nei pressi di Volos. La vittima, stando a quanto ricostruito dalle autorità locali, è stata travolta da un torrente.

Una seconda persona è morta oggi, mercoledì 6 settembre. Si tratta di una donna di 87 anni il cui corpo è stato rinvenuto in un torrente in piena nella zona di Paltsi, non distante da Volos.

Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, Yannis Artopios, un pastore del villaggio di Agios Georgios risulta al momento disperso.

“Non credo che nessuno abbia mai visto una cosa del genere non solo a Volos e in Grecia, ma forse neanche in Europa”, ha raccontato un residente di Volos.

Le altre località colpite dalla pioggia nella Grecia centrale

La conta dei danni è ancora in corso. Ci sono famiglie che hanno perso tutto. “Il tetto è crollato per la pioggia”, ha detto un giovane padre costretto a passare la notte fuori casa.

La tempesta che ha colpito la Grecia centrale, ha fatto registrare quasi 400 millimetri di pioggia nell’arco di 30 ore. Il sindaco della città di Volos, Achilleas Mpeos, ha parlato di “una situazione di guerra”, spiegando che “stiamo combattendo per ripristinare la fornitura di elettricità e acqua”.

Scene altrettanto preoccupanti si sono registrate anche nell’isola di Skiathos, dove diversi turisti avrebbero trovato riparo in aeroporto in attesa del volo di ritorno. Disagi anche sull’isola di Evia, dove i media locali raccontano di fiumi che sono straripati danneggiando case e infrastrutture.

Intanto, sembra che la tempesta si stia spostando verso ovest. Contestualmente, anche il Brasile fa i conti con le conseguenze del ciclone extratropicale che si è abbattuto sulla regione del Rio Grande do Sul dove sarebbero almeno 21 i morti.