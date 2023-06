Tabaccaio spara agli aggressori durante la rapina a Primavalle e viene colpito alla testa: rubati 30 mila euro

È accaduto a Primavalle, lo stesso quartiere romano che da giorni è al centro delle cronache per l’omicidio di Michella Maria Causo, la 17enne uccisa e gettata in un sacco dell’immondizia. Il gestore di una tabaccheria di viale Indro Montanelli è stato fermato da due malviventi.

I due lo hanno incrociato mentre l’uomo si recava in banca per depositare l’incasso del negozio e gli hanno chiesto di consegnare il denaro. Il commerciante non si è perso d’animo e ha reagito all’intimidazione sparando due colpi di pistola per aria.

Purtroppo, però, i rapinatori sono riusciti comunque nell’intento e hanno colpito il tabaccaio alla testa con il calcio della pistola, riuscendo dunque a fuggire con il bottino. A raccontare il fatto è Maurizio Gionfalo, titolare del bar che si affaccia sulla stessa strada.

“È già la seconda volta in dieci mesi”, racconta Gionfalo alle telecamere dell”Ansa’, che non nasconde una certa preoccupazione per il crescente clima di tensione che si respira nel quartiere. I malviventi sono riusciti a sottrarre 30 mila euro al tabaccaio, che subito dopo è stato soccorso dal Gionfalo accorso sul posto con una cassetta del pronto soccorso.