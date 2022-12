Switch-off digitale terrestre, da mercoledì 21 dicembre guai per chi ha un vecchio televisore

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Conto alla rovescia per lo switch-off del digitale terrestre. Si scrive ‘switch-off’ e si legge ‘prima tappa verso la transizione al nuovo digitale terrestre con lo spegnimento dei rimanenti canali codificati in Mpeg2 nelle posizioni a partire dal 501 a salire’. Lo spegnimento è previsto per martedì 20 dicembre.

Switch-off 2022, chi è interessato

Con lo scopo di creare una transizione morbida, il legislatore ha stabilito che i canali interessati dallo switch-off, dallo scorso 8 marzo, venissero sdoppiati, cioè trasmessi con nuova codifica (Mpeg4) ai primi numeri del telecomando.

Dal 20 dicembre Rai, Mediaset, La7 e altre emittenti spegneranno i loro canali trasmessi in segnale Mpeg2, quelli visibili sui canali dal 500 in su.

Le TV interessate in questa prima fase sono relativamente poche. La vera partita nella transizione al nuovo digitale terrestre (il cosiddetto ‘DVB-T2’) si giocherà dal 2023.

Oggi il problema si pone per chi abbia un televisore più vecchio di 12 anni, dal momento che tutte le TV vendute dal 2010 supportano l’alta definizione.

In caso di problemi, sarà necessario acquistare un decoder abilitato al nuovo digitale terrestre.

La mia TV è abilitata allo switch-off?

Capire se la propria TV è abilitata a superare questa prima parte dello switch-off è semplicissimo: se si vedono i canali dall’1 in poi, test superato.

Se non si vedono, si provi a fare una nuova sintonizzazione dei canali. Se anche in questo caso non si vede nulla, allora serve un nuovo decoder o una nuova TV.

Il motivo della transizione è liberare la banda 700 Mhz per far spazio alla rete 5G per gli operatori di telefonia.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha messo a disposizione degli utenti due numeri di telefono: 0687800262 per le chiamate dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00, 3401206348 per le chat su WhatsApp.

I canali test 100 o 200 servono invece a capire chi abbia una TV abilitata alla seconda parte dello switch-off, quella che verrà messa in atto nel 2023. In linea teorica dovrebbero superare il test tutte le TV vendute a partire dal 2018.

Bonus TV esaurito, resta il Bonus decoder

Doccia fredda per chi fosse costretto a cambiare apparecchio: i fondi per il Bonus TV sono esauriti e non è più possibile fare domanda.

Per alcuni c’è la possibilità di richiedere il Bonus decoder, ma le condizioni sono stringenti: avere almeno 70 anni, avere una pensione che non super i 20.000 euro annui e pagare già il canone Rai.