Bonus anziani 2025 da 850 euro, le domande dal 2 gennaio: i requisiti e come fare domanda

A partire dal 2 gennaio 2025 sarà possibile presentare domanda per il Bonus anziani, un contributo mensile di 850 euro destinato a persone di età pari o superiore a 80 anni in condizioni di non autosufficienza e con un ISEE inferiore a 6mila euro: chi risponde ai requisiti potrà fare domanda per accedere a questo incentivo attraverso il sito dell’INPS.

Bonus anziani 2025, domande al via dal 2 gennaio

Dal prossimo 2 gennaio prenderà il via una nuova misura che avrà come obiettivo la tutela di una delle fasce più fragili della popolazione, ovvero gli anziani che si trovano in condizioni di non autosufficienza.

Il cosiddetto “Bonus anziani 2025” è un incentivo sperimentale biennale, che prenderà il via nel 2025 e durerà fino al 31 dicembre 2026 e che consiste in un contributo mensile di 850 euro, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento di 531,76 euro.

Questo incentivo è destinato esclusivamente al pagamento di servizi di assistenza, ovvero lavoratori domestici o imprese specializzate nel supporto di diverso agli anziani.

I requisiti per accedere al bonus

Per beneficiare del Bonus anziani 2025 è necessario soddisfare diversi criteri, il primo dei quali è anagrafico: bisogna difatti aver compiuto almeno 80 anni.

Altro requisito riguarda le condizioni di salute del richiedente, che deve essere in stato di non autosufficienza, con necessità di assistenza continua.

È inoltre necessario, oltre a un ISEE sociosanitario inferiore a 6mila euro, essere già titolari dell’indennità di accompagnamento o avere i requisiti per richiederla.

Come presentare domanda

Come detto, le domande potranno essere inoltrate a partire dal 2 gennaio 2025 attraverso il portale dell’INPS, sul quale sarà necessario accedere all’area riservata con le proprie credenziali o con lo SPID, e compilare l’apposito modulo online.

Il contributo di 850 euro mensili è destinato esclusivamente al pagamento di servizi di assistenza, come l’assunzione di badanti o l’acquisto di servizi da imprese specializzate nel settore dell’assistenza sociale. L’importo si aggiunge quindi all’indennità di accompagnamento, portando il totale mensile a circa 1.381 euro.

Questo bonus è una misura sperimentale biennale, con un limite di spesa di 250 milioni di euro per ciascun anno. Si stima che circa 25mila anziani non autosufficienti potranno beneficiare di questo contributo, ma in caso di superamento del numero previsto di beneficiari, l’importo mensile potrebbe essere ridotto per rispettare il tetto di spesa.