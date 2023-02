Sud Sardegna, violento schianto frontale in rettilineo: morto un 38enne, grave una donna

Uno sfortunato incidente ha avuto luogo nella serata di mercoledì 8 settembre, sulle strade del Sud Sardegna. Un uomo, alla guida della propria automobile, ha perso il controllo della vettura pare per evitare la carcassa di un animale sulla carreggiata, finendo per invadere la corsia opposta, dove ha trovato in arrivo il furgoncino guidato da una donna.

L’incidente nella serata

Il violento sinistro ha avuto luogo intorno alle 22:30 di mercoledì 8 settembre, lungo la strada provinciale Sp2 che collega Carbonia e Villamassargia, in località Tanì, nel Sulcis, territorio Sud Sardegna.

Secondo quanto appreso dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la Lancia Ypsilon guidata da un 38enne di Domusnovas, Marco Gessa, stesse percorrendo un tratto in rettilineo scarsamente illuminato quando improvvisamente si è trovata davanti la carcassa di una volpe.

Fonte foto: Virgilio Notizie La zona dove ha avuto luogo l’incidente, in località Tanì, lungo la Sp2

Nel tentativo di schivare l’animale, l’uomo avrebbe perso il controllo della propria vettura, finendo per invadere la corsia opposta, dov’era in transito un Fiat Doblò condotto da una studentessa 31enne di Iglesias, Laura Deidda. Il terribile impatto non ha lasciato scampo al 38enne.

L’arrivo dei soccorsi

Attivata la macchina dei soccorsi, sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della stazione di Carbonia, i soccorritori del 118, e i vigili del fuoco, i quali hanno tratto in salvo la ragazza estraendola dalle lamiere, per poi affidarla alle cure dei sanitari che l’hanno trasferita all’ospedale Brotzu di Selargius, Cagliari, in codice rosso e con diversi traumi, ma non in pericolo di vita.

Nulla da fare invece per il 38enne Marco Gessa, deceduto sul posto a causa delle ferite riportate nello scontro.

Nel frattempo sono andati avanti i rilievi e le indagini dei carabinieri, nel tentativo di far luce sulla dinamica che ha causato l’ennesimo sinistro mortale.

Il secondo incidente di giornata

Quello nel quale ha perso la vita il 38enne di Domusnovas non è però stato l’unico incidente avvenuto ieri nel territorio del Sud Sardegna.

Nelle ore precedenti lo scontro, un altro schianto ha avuto luogo all’altezza del km 32 della strada Statale 197, in territorio di Villamar. Due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale, con i vigili del fuoco costretti a intervenire per poter estrarre i passeggeri dalle lamiere.

Lo scontro ha coinvolto quattro persone, tutte estratte vive ma in gravi condizioni, con la conducente 50enne di una delle due vetture ricoverata in pericolo di vita.