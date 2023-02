Incidente sulla A6, camion precipita nel vuoto dal viadotto: volo di 15 metri, grave il conducente

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Terribile incidente sulla A6 Torino-Savona. Un camion è precipitato dal viadotto nel tratto compreso tra i comuni di Ceva e Millesimo. Dopo essere uscito fuoristrada è finito giù nel vuoto, schiantandosi al suolo nell’area sottostante, situata nel territorio di Roccavignale a poche centinaia di metri dal lago Dolmen. Il bilancio è di un ferito grave, l’autista del mezzo pesante. Immediati i soccorsi sul posto.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ‘Ansa’ l’incidente è avvenuto poco prima delle 14 di mercoledì 8 febbraio. Il camion stava viaggiando sul viadotto autostradale in direzione Savona, quando improvvisamente ha sbandato.

Come reso noto da ‘Savona News’, dopo aver abbattuto il guardrail sul lato destro della carreggiata il mezzo è precipitato facendo un volo di circa 15 metri. Nel fatto non sarebbero stati coinvolti altri veicoli in transito.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il tratto dell’A6 che collega Ceva e Millesimo

Nel punto in cui si è verificato lo spaventoso sinistro secondo quanto si apprende è aperto un cantiere per il rifacimento dei piloni di sostegno. Solo per una combinazione fortuita non si sono registrati altri feriti: in quel momento i sette operai al lavoro si erano infatti allontanati per la pausa pranzo.

I soccorsi al conducente

Il camion trasportava carta da macero. Sia la motrice che il rimorchio a seguito dello schianto al suolo sono andati completamente distrutti. L’allarme è scattato subito. La centrale operativa del 112 ha mobilitato i Vigili del fuoco e il personale del 118. Sul posto è intervenuta anche la Polstrada.

L’autista, che pare essere un 40enne di nazionalità romena, è stato estratto vivo dall’abitacolo del mezzo, ma in gravi condizioni per diversi traumi subiti. Intubato, è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La prognosi è riservata.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’autostrada la viabilità ha subito significativi disagi, con code e rallentamenti.

L’ipotesi sull’incidente

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le indiscrezioni dei media locali l’incidente sarebbe stato causato dallo scoppio improvviso di uno pneumatico del rimorchio. Essendo pieno di carta da macero, per il suo peso ha trascinato giù anche la cabina con all’interno l’autista.