Stipendio basso e insoddisfazione per ben 7 lavoratori italiani su 10: si dicono stressati e scontenti

Solo 3 lavoratori su 10 si considerano in equilibrio, soddisfatti per la loro posizione raggiunta. È quanto emerge tra i cittadini italiani da uno studio condotto dall’agenzia per il lavoro Maw, secondo la quale tra i lavoratori la rincorsa alla carriera ha ceduto il posto alla ricerca della sopravvivenza e del benessere.

Parametri, questi, certamente appesantiti dalle tasse sulle quali il governo intende intervenire con un ridimensionamento del cuneo fiscale e con l’alleggerimento dell’Irpef. Il divario tra domanda e offerta di lavoro è ancora molto alto, ma non sono soltanto i numeri a preoccupare.

Come riporta GoodHabitz, piattaforma di riferimento per la formazione aziendale, “il 70% della forza lavoro nel Paese è alle prese con stress e burnout“, dunque in Italia un lavoratore su 2 si ritrova a combattere sia con il carico eccessivo di lavoro, spesso in sproporzione con il tempo a disposizione, sia con i problemi di salute mentale che ciò comporta.

Stipendio basso e insoddisfazione, dunque, sono i sintomi accusati da almeno 7 italiani su 10, un dato fornito dalla ricerca della Maw su 2600 campioni.