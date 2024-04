13enne entra in una scuola a Vantaa in Finlandia e spara contro i compagni di classe: feriti tre studenti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Terrore in una scuola a Vantaa, città a nord di Helsinki, in Finlandia. Poco dopo l’apertura dell’istituto Viertola, infatti, un 13enne avrebbe aperto il fuoco. Sarebbe stato arrestato dalla polizia. Ci sarebbero almeno 3 studenti feriti. Le autorità hanno invitato i cittadini a restare lontani dal luogo dell’attacco e a non aprire le porte delle loro case a sconosciuti.

Spari a scuola: arrestato il responsabile, chi sono i feriti

Un 13enne armato avrebbe aperto il fuoco nella scuola di Vantaa alle 9:08 ora locale (le 8:08 in Italia).

Prima di essere arrestato dalla polizia avrebbe ferito alcune persone: si tratterebbe di almeno 3 studenti minorenni, secondo le autorità.

Vantaa, pochi chilometri a nord di Helsinki, in Finlandia

Quante persone erano presenti nella scuola

Al momento non si conoscono i dettagli di quanto avvenuto, né quante persone ci fossero nell’istituto al momento dell’attacco.

Secondo quanto riferito dai media locali, comunque, gli studenti iscritti a scuola sarebbero 800, a fronte di 90 dipendenti.

L’attentatore sarebbe un 13enne

Avrebbe 13 anni il sospetto arrestato dalla polizia finlandese, secondo quanto riferito dalla polizia: i tre feriti avrebbero la stessa età del fermato.