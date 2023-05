Spari e un morto nella sala d'attesa dell'ospedale di Atlanta: killer fermato dopo la fuga, diversi feriti

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Nuova strage negli Stati Uniti, con un uomo che è entrato nella sala d’attesa di un ospedale di Atlanta, in Georgia, aprendo il fuoco contro le persone presenti. Il bilancio è di un morto e diversi feriti, il killer si è dato alla fuga e dopo otto ore è stato rintracciato e arrestato.

Spari nella sala d’attesa dell’ospedale

L’ennesima strage, che arriva a poche ore dal drammatico attacco alla scuola di Belgrado, è stata registrata in Georgia, ad Atlanta. Al Northside Medical Hospital un uomo ha aperto il fuoco contro diverse persone presenti in sala d’attesa per motivi non ancora chiari.

A perdere la vita è stata una donna, mentre altre quattro persone sarebbero rimaste ferite nell’attacco. Il luogo dov’è avvenuta la strage è una zona ricca di negozi e uffici in cui, presi dal panico degli spari uditi a distanza, molti abitanti si sono rifugiati.

Fonte foto: ANSA

Dopo aver aperto il fuoco il killer si è dato alla fuga, ma il suo tentativo di fuggire alle forze dell’ordine è terminato dopo otto ore.

Arrestato il killer di Atlanta

A sparare, secondo quanto riferito dai media americani, sarebbe stato il 24enne Deion Patterson, ex guardacoste. Il giovane, secondo quanto trapela, soffre di gravi problemi di salute mentale.

Dopo aver sparato e ucciso una donna al Northside Medical Hospital il 24enne si è dato alla fuga con un’auto rubata e si è allontanato dalla città. Dopo otto ore è stato ritrovato a più di 20 chilometri di distanza da Atlanta che intanto, come capita in queste situazioni, è stata posta in stato di allerta.

Patterson, stando alle informazioni che trapelano, si era arruolato nella Guardia costiera nel 2018 ed era stato esonerato dal servizio attivo a gennaio.

Le parole della madre del killer

Patterson, come detto, soffrirebbe di una malattia mentale. A sottolinearlo è stata anche la madre, che raggiunta dai media americani dopo la strage che ha visto il figlio protagonista ha sottolineato che il 24enne assumeva da poco un nuovo farmaco che avrebbe fatto degenerare la situazione.

La donna, ex infermiera, ha dichiarato di aver chiesto più volte di cambiare il medicinale al figlio, ma le autorità sanitarie si sarebbero opposte. Il nuovo farmaco, ha spiegato, avrebbe infatti provocato maggior ansia e depressione al figlio.