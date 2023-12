SONDAGGIO - Da ChatGPT e Giulia Cecchettin al caso Ferragni: per quale di questi temi ricorderemo il 2023?

Per quale notizia ricorderemo il 2023? I temi, come ovvio, sono i più disparati. Alcuni decisamente globali, come il cambiamento climatico o la guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas, passando per il boom di ChatGPT e dell‘intelligenza artificiale.

Poi ci sono le tematiche legate alla politica, come la morte di Silvio Berlusconi, o ancora l’arresto di Matteo Messina Denaro, storico latitante di Cosa Nostra, morto alcuni mesi dopo essere finito in carcere. Quindi il caso di cronaca che ha commosso l’Italia intera, quello del femminicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

Spazio anche allo sport, con gli exploit di Jannik Sinner e, soprattutto, lo scudetto del Napoli 33 anni dopo l’ultimo.

Sul gong, a dicembre, il caso mediatico che ha invece investito Chiara Ferragni e la sua partnership con Balocco e la vendita del pandoro griffato a scopo benefico, con tanto di indagini della Guardia di finanza disposte dalla Procura di Milano sia sul dolce natalizio sia sulle uova di Pasqua.

E ancora la rivoluzione in Rai, con tanti volti storici che sono approdati ad altre reti (su tutti, Fabio Fazio e Che tempo che fa ripartiti da Nove), o la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a maggio, relativa alla fine della pandemia Covid dopo tre lunghi anni.

Tra questi temi, qual è – secondo voi – quello che assoceremo immediatamente al 2023 anche nei prossimi anni? Dite la vostra partecipando al nostro sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta. Se il sondaggio non viene visualizzato nella modalità corretta clicca qui):