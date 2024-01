SONDAGGIO - Chiara Ferragni difesa da Matteo Salvini: per il leader della Lega è "accanimento", sei d'accordo?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una difesa sorprendente. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si è schierato con Chiara Ferragni dopo quello che ha definito un “accanimento” nei suoi confronti per via del caso del pandoro Balocco. Una posizione fortemente contrapposta a quella di Giorgia Meloni, che anche nella conferenza stampa di giovedì 4 gennaio, rispondendo a una domanda, è tornata sull’imprenditrice dichiarando che la “reazione della sinistra” era stata così veemente che “sembrava avessi attaccato Che Guevara“.

Le tensioni interne alla maggioranza si notano anche da queste piccole cose, ma il nostro sondaggio vuole andare oltre gli eventuali scontri dei partiti di Governo e focalizzarsi sul caso Ferragni e sulla reazione dell’opinione pubblica.

Il leader della Lega, ai microfoni di Rtl 102.5, ha dichiarato che “il Paese non dipende da Chiara Ferragni” e che “la politica ha cose più importanti dei pandori di cui occuparsi”.

Ha poi aggiunto che “non mi piace l’accanimento, a prescindere, su qualcuno in difficoltà. Quante volte Fedez ha polemizzato con me? Ma il problema dell’Italia non è Chiara Ferragni. Ci sarà un processo. L’accanimento e la cattiveria di questi giorni mi lasciano sconcertato”.

Siete d’accordo con Matteo Salvini? Ritenete che ci sia un eccessivo accanimento nei confronti di Chiara Ferragni? Oppure pensate il contrario?

Siete d'accordo con Matteo Salvini? Ritenete che ci sia un eccessivo accanimento nei confronti di Chiara Ferragni? Oppure pensate il contrario?