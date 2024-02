Sigarette elettroniche bloccate a Varese perché altamente pericolose: sequestrate 12 tonnellate

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dodici tonnellate di sigarette elettroniche pericolose, in quanto contenenti elementi altamente nocivi per la salute, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Varese.

Tre indagati per le sigarette elettroniche sequestrate

I militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Varese hanno scoperto 12 tonnellate di sigarette elettroniche cinesi di contrabbando contenenti nichel, zinco, arsenico, cadmio e piombo, elementi altamente nocivi per la salute.

L’inchiesta condotta dalle Fiamme Gialle della compagnia di Gallarate è stata coordinata dal pm di Busto Arsizio Nadia Alessandra Calcaterra. Tre cinesi residenti tra Sesto San Giovanni e Milano risultano indagati.

La Guardia di Finanza di Varese ha sequestrato 140 mila sigarette elettroniche pericolose.

Le indagini sulle sigarette elettroniche pericolose

Inizialmente, è stato intercettato nel corso di un controllo un plico contenente 99 sigarette, tutte sprovviste della fascetta del Monopolio Fiscale.

Da lì è stata ricostruita la filiera tramite l’analisi della documentazione fornita dalle società di spedizione e attraverso sopralluoghi, monitorando tutti i plichi spediti dal mittente. I finanzieri hanno così individuato la sede del deposito, in provincia di Monza e Brianza, sequestrando 140 mila sigarette elettroniche del peso di 12 tonnellate, ritenute di contrabbando in quanto erano state evasi dazio doganale comunitario, Iva e imposta di consumo per circa 500mila euro.

Quanto valevano le sigarette elettroniche sequestrate

Le sigarette erano vendute attraverso un sito di e-commerce. Una volta immesse sul mercato avrebbero fruttato oltre un milione e mezzo di euro.