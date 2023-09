Si schianta con l’auto contro un edificio: morto sul colpo il conducente, in gravi condizioni la moglie

Un uomo di 84 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria automobile contro un edificio. Da appurare la dinamica del sinistro, mentre è ricoverata in gravi condizioni la moglie 77enne dell’uomo, con lui al momento dell’incidente.

L’incidente a Menconico

Lo schianto mortale ha avuto luogo poco prima delle 10 della sera di ieri – venerdì 1 settembre – lungo la statale 461 del Passo del Penice, in direzione Varzi, in un tratto di poco successivo la frazione di San Pietro Casasco, all’altezza della località Giarola, del comune di Menconico, in provincia di Pavia, in Lombardia.

Da quanto fin qui appresso un uomo di 84 anni, Mario Corbetta, era alla guida della sua Toyota Yaris quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura su una parte in discesa della strada.

La zona nella quale si trova Menconico, il comune in provincia di Pavia nel quale è avvenuto l'incidente che ha portato al decesso di un uomo di 84 anni

L’automobile ha quindi guadagnato velocità mentre proseguiva lungo il pendio, concludendo la propria corsa andando a schiantarsi contro la parete di un edificio. La vettura ha colpito anche le porte d’ingresso dell’immobile, fortunatamente vuoto al momento dell’impatto.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’automedica del 118 di Varzi, i militari della stazione carabinieri di Varzi, gli agenti della Polizia stradale locale e i vigili del fuoco di Voghera. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso.

I sanitari non hanno potuto far nulla per l’uomo che era alla guida, 84enne residente a Rogoredo, frazione di Casatenovo, comune in provincia di Lecco. Mario Corbetta era già privo di vita all’arrivo del personale medico.

Ancora viva, anche se in gravi condizioni, la moglie dell’uomo, passeggera nell’auto al momento dello schianto. La 77enne Renata Ferrario è stata trasferita con l’elisoccorso, in codice giallo, all’ospedale San Matteo di Pavia, dov’è ricoverata con un trauma addominale e numerose fratture.

La dinamica dell’incidente

I militari accorsi sul luogo del sinistro hanno effettuato tutti i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Al momento non è escluso un guasto meccanico alla vettura, così come un improvviso malore dell’uomo alla guida, che avrebbe quindi perso il controllo dell’auto.

Non è improbabile che l’uomo abbia anche tentato un’ultima sterzata prima dell’impatto, nel tentativo di evitare l’edificio, ma saranno poi i risultati delle indagini a far luce una volta per tutte sulla dinamica che ha portato allo schianto.

Quello di ieri è il quarto incidente in due giorni avvenuto sulle strade di Pavia e provincia, e la morte dell’84enne Corbetta ha portato a cinque la conta dei morti in questi ultimi sinistri.