Matteo Salvini e l'invito a bere e brindare con cautela, l'appello dopo il nuovo Codice della Strada

Bere durante le feste e mettersi alla guida non è una buona idea. Non lo era fino all’anno scorso e non lo è nemmeno dopo l’introduzione del nuovo Codice della Strada. Matteo Salvini, ha voluto rassicurare gli italiani sul fatto che le nuove norme, entrate in vigore il 14 dicembre, non modificano i limiti per il consumo di alcol alla guida. “Non abbiamo toccato il tasso alcolemico, buon brindisi di Capodanno, ma con cautela”.

Bere durante le feste, parla Salvini

Durante una conferenza stampa che si è tenuta lunedì 23 dicembre a Roma, Salvini ha sottolineato che rispetto all’anno scorso nulla è cambiato: “Si potevano bere due bicchieri l’anno scorso e si possono bere due bicchieri anche quest’anno”.

Il ministro ha però ribadito l’importanza della prudenza: “Farsi due fiaschi di vino o otto birre e mettersi alla guida non è mai una scelta intelligente”.

Fonte foto: ANSA

Un automobilista esegue l’alcoltest

Salvini ha quindi voluto ribadire che il tasso alcolemico oltre al quale si viene multati è rimasto lo stesso. Ma, a dir la verità, qualcosa rispetto al 2023 è cambiato.

Nuovo Codice della Strada: limiti e multe

Nonostante il limite alcolemico rimanga invariato a 0,5 grammi per litro, infatti, le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza sono state inasprite.

Con un tasso tra 0,5 e 0,8 g/l, le multe variano tra 573 e 2.170 euro, con la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per valori tra 0,8 e 1,5 g/l, si rischiano sanzioni fino a 3.200 euro, la sospensione della patente per un anno e l’arresto fino a sei mesi.

Oltre 1,5 g/l, le pene includono una multa fino a 6.000 euro, la sospensione della patente per due anni e l’arresto fino a un anno.

Cos’è l’Alcolock

Tra le novità introdotte dal nuovo Codice della Strada, spicca l’Alcolock, il dispositivo che impedisce l’accensione del motore dell’auto se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a zero.

Obbligatorio per chi viene trovato con un tasso superiore a 0,8 g/l, il sistema elettronico punta a prevenire gli incidenti.

L’Alcolock rappresenta una misura controversa, ma da tempo viene ritenuta efficace per i recidivi in alcuni Paesi, Svezia, Francia e Germania.