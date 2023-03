Sharon Stone vittima illustre del crac Svb? Lo sfogo dell'attrice: "Ho perso la metà dei miei soldi"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il crac della Silicon Valley Bank potrebbe aver mietuto vittime eccellenti. Tra queste, infatti, potrebbe esserci anche Sharon Stone che in occasione di un evento benefico a Beverly Hills si è mostrata parecchio provata dalla situazione a causa di “questa faccenda bancaria”.

Crac Svb, la confessione di Sharon Stone

In occasione di un evento benefico, “An Unforgettable Evening” organizzato da una fondazione per la ricerca sul cancro, la star americana avrebbe confessato di essere in un momento di difficoltà economica. Stone, parlando ai presenti, ha infatti svelato di aver perso “metà dei miei soldi in questa faccenda bancaria“.

Le parole della 65enne hanno fatto parecchi rumore e si inseriscono nel momento nero delle banche dopo il crac della Silicon Valley Bank. “Nonostante questo sono qui” ha detto Sharon Stone, mostrandosi ancora una volta coraggiosa nonostante le tante difficoltà che la vita l’ha chiamata ad affrontare.

Fonte foto: Ansa

Lo sfogo di Sharon Stone

Nel corso della serata, in cui ha ricevuto un “premio al coraggio” nel corso del gala di beneficenza, Sharon Stone si è anche sfogata. Non è chiaro se le sue parole siano direttamente riconducibili al crac della Svb, ma sono comunque parole dure che fanno riflettere.

La 65enne, infatti, ha incoraggiato i presenti a non perdersi d’animo: “Non sto chiedendo a nessun politico di dirmi cosa posso e non posso fare. Come posso e non posso vivere, e qual è o non è il valore della mia vita. Quindi alzati. Alzati e dì quanto vali. Io ti sfido. Questo è il coraggio”.

Ai presenti è sembrato un chiaro riferimento alle conseguenze del fallimento della banca californiana sul suo patrimonio. L’attrice, durante il discorso di ringraziamento, ha quindi chiesto al pubblico in sala di donare per la ricerca oncologica nonostante il periodo di crisi economica. “E in questo momento è anche coraggio, perché so sulla mia pelle cosa sta succedendo“, ha confessato in lacrime.

Il lutto di Sharon Stone

Nel corso del suo intervento per ringraziare i presenti per il riconoscimento ottenuto, Sharon Stone si è mostrata molto provata dalle difficoltà vissute negli ultimi mesi. “Non è un momento facile per nessuno di noi” ha detto la 65enne, dividendosi tra il momento di difficoltà economica e quello emotivo per il grave lutto subito negli scorsi mesi.

A febbraio, infatti, l’attrice ha dovuto dire addio al fratello Patrick, morto a 57 anni a causa di una grave malattia cardiaca. Per questo, e anche per il trascorso clinico che l’ha vista scoprire un tumore all’utero grazie a dei controlli di routine, Stone ha incoraggiato i presenti a prendersi cura della propria salute facendo prevenzione con controlli regolari.