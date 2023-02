Sharon Stone in lacrime per la morte del fratello Patrick: un altro grave lutto, il video dell'attrice

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

La star di Hollywood Sharon Stone ha annunciato con uno struggente video sui social la morte del fratello Patrick, a 57 anni. Secondo le indiscrezioni del sito di gossip Tmz, sarebbe deceduto in Pennsylvania per un attacco di cuore causato da una malattia cardiaca. Si tratta del secondo grave lutto in famiglia nell’arco di meno due anni per l’attrice statunitense: il fratello minore era il padre del nipotino di 11 mesi, morto nel 2021 per un’insufficienza d’organo.

L’annuncio sui social

“Rip, my brother Patrick Joseph Stone“, riposa in pace, ha scritto Sharon Stone in un post con la foto di lei che abbraccia il fratello. Non è ancora chiaro se il 57enne sia stato trovato senza vita in casa o sia stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone)

“È vero, ho perso mio fratello”, ha affermato successivamente l’attrice in un video pubblicato sui social, in cui appare visibilmente sconvolta e tra le lacrime, ringrazia tutti i fan per la solidarietà ricevuta. “Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare un’enorme perdita”, aggiunge l’attrice, che chiede ai suoi 3,6 milioni di follower di “continuare a essere gentili”.

La morte del nipotino di Sharon Stone

Patrick Joseph lascia la moglie Tasha, un figlio e una figlia. Il fratello morto a 57 anni era il padre del figlioccio dell’attrice, River, scomparso prematuramente all’età di nemmeno un anno, a causa di “un’insufficienza d’organo totale”.

All’epoca Sharon Stone aveva chiesto ai suoi fan di pregare per il piccolo. “Abbiamo bisogno di un miracolo”, aveva scritto sui social accompagnando il post con una foto del bambino.

In seguito l’attrice ha raccontato che attraverso la donazione degli organi, il bimbo aveva salvato la vita di tre persone, due neonati e un uomo di 45 anni.

“Posso solo dire che non sai mai, mai quando accadrà una tragedia nella tua vita o nella tua famiglia, ma questa opportunità di donare di organi, ci ha salvato, ha salvato la nostra famiglia – aveva dichiarato – Molte persone hanno pensieri diversi su questo tema, ma a noi ha dato un po’ di pace”.

Il tumore benigno di Sharo Stone

La stessa Sharon Stone non sta passando un periodo sereno neanche dal punto di vista delle sua salute. Pochi mesi fa l’attrice ha annunciato, sempre tramite social, di avere “un grosso tumore fibroide”, un tumore benigno scoperto dopo una diagnosi errata, che va tuttavia rimosso.

La star ha assicurato di stare bene, ma ha raccomandato a tutte le donne di non fermarsi alla prima diagnosi se si continua a non stare bene: “Cercate un secondo parere. Può salvarvi la vita”.