Sentenza Juve, accolto il ricorso: cancellata la penalizzazione di 15 punti ma ci sarà un nuovo processo

Via il -15, ma ci sarà una nuova valutazione. È arrivata nel pomeriggio la sentenza del Collegio di garanzia del Coni sulla Juventus nell’ambito del processo sportivo sulle presunte plusvalenze gonfiate. I giudici hanno accolto parzialmente il ricorso dei bianconeri, cancellando la penalizzazione e rinviando gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. La Juve sale quindi (per ora) a 59 punti, al terzo posto in classifica dietro Napoli e Lazio.

Juve, la sentenza del Collegio di garanzia del Coni

La sentenza del Collegio di garanzia del Coni sulla Juventus è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 aprile, dopo il rinvio di ieri deciso dai giudici che erano stati chiamati a valutare le sanzioni per il caso delle cosiddette plusvalenze gonfiate.

Il collegio, terzo e ultimo grado della giustizia sportiva italiana, ha accolto in parte il ricorso della società bianconera, stabilendo che le sanzioni vengano riformulate con un nuovo procedimento alla Corte d’Appello della Federcalcio.

Il collegio di garanzia del Coni ha disposto che la Corte federale d’appello “in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società”.

Juve, cambia la classifica di Serie A

Nel frattempo, in attesa della nuova valutazione, cade la penalizzazione che la giustizia sportiva aveva inflitto alla Juventus nel gennaio scorso. La Juve riavrà i 15 punti che le erano stati tolti e salirà quindi a 59 punti in classifica.

La Juve passa quindi dal settimo posto attuale al terzo, dietro a Napoli e Lazio e davanti alla Roma e alle milanesi. Ecco la nuova classifica di Serie A:

Napoli 75 Lazio 61 Juventus 59 Roma 56 Milan 53 Inter 51 Atalanta 49 Bologna 44

