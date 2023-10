Scossa di terremoto alle Isole Eolie di magnitudo 3.6 poche ore dopo una di magnitudo 4.2 al largo di Sorrento

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Un terremoto di magnitudo 3.6 è avvenuto nella zona delle Isole Eolie, in provincia di Messina, nella notte tra giovedì 26 ottobre e venerdì 27 alle ore 04:36 . L’epicentro è stato individuato a una profondità di 157 km.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. Poche ore prima, alle 24:22, era stata registrata un’altra scossa di magnitudo 4.2 nel Mar Tirreno meridionale.

Le dichiarazioni del sindaco di Lipari, Riccardo Gullo

“Al momento non ci risultano feriti e non si registrano danni particolari, la situazione è sotto controllo, solo qualche costone di roccia caduto a mare”, ha detto all’Italpress il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, che sta monitorando il territorio.

Il sisma è stato localizzato a 3 km di profondità nel Golfo di Patti, seguito da una seconda scossa più lieve di 2.0 alle 8.18.

“Ci sono giunte segnalazioni su piccoli crolli di roccia nelle zone di Valle Muria e via contrada Capistello – aggiunge Gullo – idem problemi in alcune abitazioni private. Ho chiesto espressamente alla Protezione civile di effettuare sopralluoghi in tutta l’isola e anche nei luoghi storici più fragili, ad esempio le chiese, per verificare eventuali conseguenze del sisma“.

“Più tardi sicuramente avremo un quadro più chiaro e dettagliato – prosegue -. Speriamo non ci siano altre scosse grosse, di solito quelle nel lato del mare di Patti sono episodi singoli, stiamo comunque in allerta”.