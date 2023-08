Scontro tra due auto e un camion a Vilpiano vicino Bolzano: quattro feriti, uno in gravissime condizioni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Grave incidente stradale in Alto Adige: quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in uno scontro avvenuto sulla superstrada Bolzano-Merano, nei pressi di Vilpiano, che ha coinvolto due autovetture e un camion.

Incidente sulla Bolzano-Merano

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 1 agosto lungo la superstrada che collega Bolzano a Merano.

Secondo quanto riporta Ansa, verso le 15.30 c’è stato uno scontro sulla carreggiata in direzione nord, tra Terlano e Vilpiano. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate due auto e un camion.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente sulla superstrada Bolzano-Merano

Quattro feriti

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce bianca e della Croce rossa, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Quattro le persone rimaste ferite nell’incidente, una è in gravissime condizioni: è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Bolzano, dove è stato portato un altro dei feriti, con lesioni di media gravità.

Gli altri due, che hanno riportato solo lievi ferite, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Merano.

Ennesimo incidente nella zona di Bolzano

Si tratta dell’ultimo di una serie di gravi incidenti stradali avvenuti ultimamente nella provincia di Bolzano. Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 luglio un ragazzo di 17 anni ha riportato gravissime ferite dopo essere uscito di strada con lo scooter e precipitato in un burrone in val d’Ultimo.

Sabato 29 luglio una dottoressa di 75 anni è morta in ospedale per le ferite riportate nello scontro con un camion a Bolzano alcuni giorni prima.