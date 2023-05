Masso enorme finisce sulla Statale della Val Venosta (Bolzano): sfiorata una macchina in transito

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragedia sfiorata sulla strada statale della Val Venosta, tra Laces e Coldrano, in provincia di Bolzano. Intorno alle 4 del mattino di domenica 21 maggio un enorme masso si è abbattuto sulla carreggiata sfiorando un’auto in transito. I quattro giovani a bordo della vettura, una Fiat 500 X, sono rimasti illesi. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i lavori di ripristino.

Forti disagi per il traffico locale

La Strada Statale 38, un’arteria fondamentale per la viabilità della zona, è rimasta chiusa al traffico. Le vetture sono state deviate verso la strada provinciale 90, ma il traffico risulta essere molto intenso per i tanti turisti austriaci e tedeschi che stanno approfittando del ponte dell’Ascensione per muoversi.

Chiusa anche la pista ciclabile che corre di fianco alla Strada Statale 38.

Frana causata dalle forti piogge

Con molta probabilità il distacco dei massi – uno enorme e gli altri di dimensioni minori – è dovuto alle intense piogge dei giorni scorsi.

Sulle cause di quanto accaduto sono in corso gli accertamenti dei geologi della provincia di Bolzano. La frana che si è staccata dalla montagna ha fatto piombare i massi prima in un terreno agricolo e poi sulla carreggiata.

In via precauzionale sono stati chiusi anche i sentieri montani e le altre piste ciclabili della zona, in attesa di verifiche.

Fonte foto: Tuttocittà

Illesi i quattro giovani a bordo dell’auto sfiorata dal masso

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco volontari di Laces, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Coldrano.

Per il traffico locale si prevede una giornata molto complicata, vista la mole di auto che in questi giorni transita in zona.

I quattro giovani a bordo dell’auto sono tutti della zona. Per loro, fortunatamente, solo un grande spavento ma nessun danno fisico.