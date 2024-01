Scontri a Vicenza tra polizia e manifestanti pro-Palestina contro la presenza di Israele alla Fiera dell'oro

Cariche e manganellate della polizia a Vicenza, intervenuta contro circa 500 manifestanti che protestavano per la presenza del padiglione di Israele alla Fiera dell’oro. Il corteo pro-Palestina partito intorno alle 11 avrebbe deviato rispetto al percorso programmato, avvicinandosi all’area dove è in corso l’esposizione e finendo a contatto con gli agenti in assetto antisommossa.

Lo scontro

Arrivati nei pressi dell’ingresso della Fiera VicenzaOro al grido di “nessuno spazio per chi ha le mani sporche di sangue”, alcuni attivisti dei centri sociali hanno cercato di sfondare il cordone della polizia provocando gli scontri.

Tra gli agenti ci sarebbero almeno quattro feriti. Diversi i manifestanti fermati e identificati dalle forze dell’ordine.

Fonte foto: ANSA

Un momento degli scontri tra manifestanti pro-Palestina e polizia davanti all’ingresso della Fiera dell’oro di Vicenza

Il corteo

Il corteo organizzato da alcuni centri sociali del Nordest ha raggiunto l’area fieristica con in testa degli striscioni che recitavano “Blocchiamo Israele”, “Stop Global War” e “Free Palestine”.

“In questo momento in fiera c’è un padiglione israeliano. Vogliamo dare un segnale. Basta bombe su Gaza, soprattutto quelle finanziate dal commercio con l’Occidente” hanno detto gli attivisti prima di dirigersi verso la rassegna e di tranciare la catena di un cancello dell’ingresso posteriore del quartiere espositivo.

“Quest’anno la fiera assume una valenza politica fondamentale per la presenza di un padiglione israeliano dedicato ai diamanti, settore in cui Israele è tra i leader mondiali. Una presenza inaccettabile, che va attaccata con decisione e radicalità. Per questo come Centri Sociali del Nordest abbiamo lanciato un appuntamento che ha un obiettivo chiaro: muoversi in corteo verso la Fiera e bloccare il padiglione“, si legge nella presentazione dell’evento sui social.

Davanti ai cancelli della fiera è salita la tensione con lanci di fumogeni e petardi verso le forze di polizia, che hanno risposto con gli idranti caricando gli attivisti per spingere indietro il fronte della manifestazione.

L’altra manifestazione

Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, le tensioni sarebbero rientrate ma l’allerta rimane alta per l’altro corteo atteso nel pomeriggio, con la partecipazione della comunità palestinese in Veneto.

Rilevante il dispiegamento delle forze dell’ordine, con la predisposizione da parte di prefettura e questura di un piano di sicurezza e controlli attuato già da giorni per scongiurare il più possibile gli scontri.