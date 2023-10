Manifestazione a Roma per la Pace in Palestina con strade chiuse e bus deviati: percorso e divieti di sosta

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

A Roma una manifestazione per la pace in Palestina ha richiamato circa 5000 partecipanti sabato 28 ottobre, determinando deviazioni e problemi al traffico. Il corteo, sostenuto da chi è contrario al conflitto tra Israele e la Palestina, ha attraversato il centro della città da Porta San Paolo a Porta San Giovanni. Le deviazioni dei mezzi pubblici, tra cui autobus e tram, sono state istituite per evitare disagi. La Questura di Roma ha emesso divieti di sosta lungo il percorso della manifestazione per tutta la durata dell’evento, la cui conclusione è stata fissata per le ore 20.

La manifestazione a Roma

La giornata di mobilitazione a Roma servirà a esprimere solidarietà e impegno a favore della pace nella regione palestinese. L’evento, che avrà una durata di cinque ore, è una dichiarazione “contro il conflitto e in favore di una giusta soluzione per la Palestina”, focalizzandosi sulla situazione di tensione per il conflitto in corso.

Come riportato nella sezione “In Agenda” di Roma Mobilità, la manifestazione per la pace di oggi avrà inizio da Piazza di Porta San Paolo e si concluderà a Piazza di Porta San Giovanni.

Fonte foto: ANSA Un cartello pro Palestina esposto durante il corteo di Roma del 28 ottobre

Il percorso

L’appuntamento è fissato per le ore 15, con i partecipanti che attraverseranno Viale della Piramide Cestia, Piazza Albania, Viale Aventino e Piazza di Porta Capena.

Si proseguirà poi lungo Via di San Gregorio, Via Labicana, Viale Alessandro Manzoni e Via Emanuele Filiberto, giungendo infine a Piazza di Porta San Giovanni, dove la manifestazione concluderà la sua esibizione intorno alle 20.

La città sarà sotto stretta vigilanza per far sì che la manifestazione si svolga pacificamente e senza disordini, per evitare in particolare situazioni come quella accaduta nella capitale lo scorso 13 ottobre, allorquando vi furono alcuni scontri fra studenti e polizia.

Deviazioni al traffico e variazioni bus

Per garantire che la manifestazione si svolga senza intoppi per la circolazione cittadina, l’ATAC, l’azienda responsabile del trasporto pubblico cittadino, ha programmato diverse deviazioni per le linee di trasporto, tram e autobus, che coincidono con le aree toccate dall’evento.

Le tratte interessate da modifiche al percorso standard sono le seguenti:

Linea 3NAV

Linea 16

Linea 23

Linea 30

Linea 51

Linea 75

Linea 77

Linea 81

Linea 83

Linea 85

Linea 87

Linea 117

Linea 118

Linea 160

Linea 280

Linea 360

Linea 590

Linea 714

Linea 715

Linea 716

Linea 718

Linea 719

Linea 769

Linea 775

Linea 792

Linea C3

Divieti di sosta previsti

In considerazione dell’evento di mobilitazione per la pace in Palestina, la Questura di Roma ha emanato divieti di sosta lungo le strade coinvolte nella marcia.

In particolare, sarà vietato parcheggiare non solo in Piazza di Porta San Paolo e Piazza di Porta San Giovanni, ma anche lungo Viale della Piramide Cestia, tra Porta San Paolo e Piazza Albania, e in Piazza Albania, tra Via di San Saba e il civico 11.

Gli orari di entrata in vigore dei divieti di sosta non sono stati specificati. Per evitare sanzioni o la rimozione del veicolo, è stata consigliata la consultazione del sito di Roma Mobilità per eventuali aggiornamenti in merito.