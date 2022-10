Sconcerti choc su Haaland: "Ha un po' la faccia da sindrome down". Bufera sul web

Sta facendo il giro del web una frase pronunciata dal giornalista Mario Sconcerti, riferita all’attaccante norvegese del Manchester City Erling Haaland.

Cosa ha detto Mario Sconcerti su Erlin Haaland

Intervenuto in qualità di opinionista ai microfoni dell’emittente radiofonica ‘TeleRadioStereo’, il giornalista Mario Sconcerti, commentando le recenti eccellenti prestazioni di Erling Haaland, in un passaggio del suo discorso, ha detto: “Devo dire che Haaland ha questa faccia un po’ da sindrome down. Non ha una faccia normalissima”.

Uno dei suoi interlocutori ha subito replicato: “Non ha una faccia sveglia va, diciamo così”.

Bufera su Twitter contro Mario Sconcerti

Su ‘Twitter’ è balzato tra le Tendenze Top in Italia il nome “Sconcerti”. Tanti i commenti critici degli utenti alle parole del giornalista. Tra questi, anche quello della calciatrice del Venezia Agata Isabella Centasso, che in un post, a corredo di una foto di Fabio Tomao (cestista reduce dalla vittoria del Mondiale con la Nazionale Italiana di Basket per atleti con sindrome di down), ha scritto rivolgendosi a Mario Sconcerti: “Lui, caro Sconcerti, è Fabio Tomao. ‘Ha questa faccia un po” da Campione del Mondo se vogliamo. ‘Non ha una faccia normalissima’ perché vincere un mondiale non capita tutti i giorni ed è giustamente felice, come lo siamo noi. Insomma, c’è chi vince – come Fabio – e chi perde…”.

Chi è Erling Haaland

Erling Haaland è un attaccante norvegese classe 2000, attualmente in forza al Manchester City. I ‘Citizens’ lo hanno acquistato nell’estate del 2022 dal Borussia Dortmund, con cui il calciatore ha segnato 86 gol in 89 partite.

In questa prima parte di stagione 2022/2023, Erling Haaland (che è figlio d’arte, dal momento che il padre è l’ex calciatore professionista Alf-Inge Haaland) ha già segnato 19 gol in 12 partite.

Fonte foto: ANSA Erling Haaland, attaccante norvegese classe 2000 del Manchester City, protagonista in Premier League e in Champions League nella stagione 2022/2023.

Chi è Mario Sconcerti

Mario Sconcerti è un noto giornalista italiano, nato a Firenze nel 1948. Commentatore delle pagine sportive del ‘Corriere della Sera’, in passato ha diretto i quotidiani ‘Il Secolo XIX’ e il ‘Corriere dello Sport-Stadio’ e ha partecipato come opinionista a diverse trasmissioni sportive, da ‘Sky’ alla ‘Rai’ passando per ‘Mediaset’.