Ana Peleteiro e la denuncia choc delle violenze subite dal suo ex, il racconto del bronzo olimpico sugli abusi

Ana Peleteiro, atleta e medaglia di bronzo, pluricampionessa nel salto in lungo, ha raccontato in un doloroso video condiviso su TikTok gli abusi subiti da un suo ex. Costretta a subire violenze sessuali mentre dormiva, la 29enne era intrappolata in una relazione fatta di minacce e soprusi, forse per paura. Fortunatamente è riuscita a uscirne e, tramite i suoi profili social, augura a tutte le donne nella stessa situazione di trovare la forza per fuggire.

Ana Peleteiro, il racconto delle violenze

L’atleta spagnola e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo Ana Peleteiro ha svelato i retroscena choc di una sua precedente relazione.

La sportiva ha infatti rivelato una fase delicata della sua vita, quella in cui è stata costretta a subire degli abusi e delle violenze sessuali da parte della persona alla quale era sentimentalmente legata.

L’atleta durante i campionati europei di atletica leggera 2024

La Peleteiro ha scelto TikTok come canale per condividere la sua dolorosa esperienza. Nel suo terribile racconto, la 29enne ha descritto gli abusi subiti durante la notte. Infatti, l’ex la costringeva a svegliarsi o subire rapporti forzati mentre dormiva.

Gli abusi e i ricatti

La 29enne non ha rivelato il nome dell’ex autore delle violenze, ma ha raccontato come gli abusi l’abbiano profondamente segnata, influendo sul suo stile di vita e sulle abitudini.

Inoltre, Ana Peleteiro ha raccontato delle minacce che l’uomo con cui aveva una relazione le riservava.

Nel video su TikTok, ha raccontato che l’ex la costringeva a subire violenze, avvertendola che, in caso di rifiuto, la situazione sarebbe peggiorata.

Oltre ai ricatti, l’uomo costringeva l’atleta a occuparsi da sola di cucina e faccende domestiche.

La 29enne, purtroppo, era bloccata in questa relazione fatta di abusi e violenze.

Le parole sul narcisismo

Nel finale del video su TikTok, Ana Peleteiro affronta apertamente il tema del narcisismo.

Invita le donne che si trovano a vivere una situazione simile alla sua a trovare il coraggio di fuggire.

Riconosce che non è affatto una scelta facile, poiché uscire da una relazione con un partner narcisista richiede grande forza.

Ma non è impossibile: l’atleta ha insistito sull’importanza della terapia per recuperare l’autostima, supportata dagli affetti più cari.