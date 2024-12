Monte dei Paschi di Siena e Widiba down, problemi a sito e app: disservizi e segnalazioni, cos'è sucesso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I problemi di accesso a Monte dei Paschi di Siena e Widiba sembrano essere stati risolti. Numerose le segnalazioni dei disservizi nelle prime ore del 9 dicembre. I maggiori problemi riguardavano l’accesso da app e da sito all’home banking. Non è il primo caso della stagione: appena lo scorso settembre, app e sito sono risultati irraggiungibili per circa 48 ore. Per i clienti delle banche non è un periodo facile: solo a dicembre si sono verificati diversi disservizi, in particolare nella giornata del 2 dicembre, con Intesa Sanpaolo e Bancomat che non permettevano operazioni basilari.

Disservizi per Monte dei Paschi di Siena e Widiba

I correntisti di Monte dei Paschi di Siena e di Widiba non hanno avuto un buon risveglio. Per tutta la mattina del 9 dicembre, infatti, sono state riscontrate diverse difficoltà nell’accedere ai servizi di home banking. I problemi hanno riguardato entrambe le banche perché Widiba è la banca online di MPS.

Fin dai primi minuti, l’ipotesi è stata quella di un guasto centralizzato. Da informazioni non ufficiali, sembrava che il problema fosse collegato a server o a software condivisi da entrambe le banche.

Numerose segnalazioni di disservizi per Mps e la sua banca online: cosa è successo

Al momento, non si conoscono i dettagli tecnici su cosa sia accaduto. Questo riporta alla mente i recenti problemi di Intesa Sanpaolo, Unicredit e Bancomat. Anche dopo la risoluzione del problema, le informazioni fornite sono state scarse. Gli utenti, nel frattempo, hanno cercato risposte senza trovarle, restando in difficoltà per operazioni basilari come il ritiro di contanti o i pagamenti nei negozi.

Cosa hanno segnalato gli utenti

Gli utenti hanno segnalato i problemi fin dalle prime ore della giornata, proprio quando vengono effettuati in genere i primi accessi all’home banking e i primi pagamenti. Il picco di segnalazioni è stato registrato verso le 8:00 su Downdetector, sito che raccoglie le segnalazioni di disservizi per app, banche, server di videogiochi e altri servizi digitali.

Un secondo picco è stato registrato intorno alle 9:30, e i disservizi sono risultati presenti su tutto il territorio, senza essere circoscritti a una sola zona. Tra le oltre 600 segnalazioni raccolte durante gli orari di picco:

52% riguardavano l’uso della banca online

25% l’accesso alla banca online

23% i servizi bancari attraverso lo smartphone

Cosa è successo: il commento della banca

Per diverse ore, Monte dei Paschi di Siena non ha fornito informazioni sul disservizio. In situazioni simili, agli utenti non resta che tentare di contattare il servizio clienti, spesso intasato, o attendere che il problema venga risolto.

In casi di necessità, è possibile recarsi in filiale. Questa opzione però non è praticabile per chi ha un conto aperto con una banca online.

Verso le 12:00, infine, è arrivato un comunicato. L’aggiornamento sui disservizi è stato confermato prima ai giornali e poi in una nota ufficiale. Secondo quanto dichiarato, il problema sarebbe stato risolto a metà giornata. Anche se al momento, verso le 19:00 circa del 9 dicembre, risultano ancora alcune segnalazioni residue relative ai problemi sopra descritti.