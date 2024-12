Carta igienica usata dai tossici, tracce di sangue: la denuncia choc di un dipendente di Walmart

Un dipendente della catena statunitense Walmart ha utilizzato TikTok per avvisare gli utenti sui rischi nascosti nei bagni pubblici, sollevando preoccupazioni legate alla contaminazione della carta igienica. Devan, conosciuto sul social network come 601.devan, ha condiviso un video in cui mette in guardia contro i tossicodipendenti che puliscono gli aghi delle siringhe infilzandoli nei rotoli di carta igienica, creando potenziali pericoli per la salute.

Carta igienica usata dai tossicodipendenti

Nel video, Devan mostra l’immagine di un rotolo con fori sporchi di quelle che sembrerebbero macchie di sangue e invita a controllare per escludere la presenza di fori o segni sospetti sulla carta prima dell’uso.

Devan ha sottolineato che, sebbene abbia visto casi di contaminazione solo una o due volte, il rischio rimane reale. Per questo ha invitato le persone, e in particolare le donne, a portare salviette personali come precauzione. Il video, in poche ore, è diventato virale ottenendo oltre 2.500 commenti.

Fonte foto: IPA

Nei commenti, molti utenti hanno espresso preoccupazione, ringraziando per l’avvertimento e dichiarando di non essere mai stati consapevoli di tale pericolo.

Cresce l’uso di droga negli Usa

Il fenomeno si inserisce in un quadro più ampio della crisi dell’abuso di sostanze stupefacenti negli Stati Uniti.

Episodi di tossicodipendenti visibilmente storditi, persino nelle ore mattutine in aree residenziali e affollate come Midtown Manhattan, sottolineano la gravità del problema.

I rischi associati alla contaminazione della carta igienica includono infezioni gravi come l’Hiv e l’epatite B o C, che possono essere trasmesse attraverso il contatto con sangue infetto.

Il virus dell’epatite B, ad esempio, può sopravvivere su superfici asciutte fino a 7 giorni, mantenendo la capacità di infettare, come riporta il sito dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il precedente di settembre

Un altro creator di TikTok, Dane Jones, aveva pubblicato un video simile a settembre, mettendo in guardia in merito al rischio di contrarre malattie infettive utilizzando carta igienica contaminata.

Dane Jones ha esortato chiunque noti rotoli con macchie sospette a segnalarlo al personale per la sostituzione.