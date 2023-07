Sciopero Trenitalia e Italo il 13 e 14 luglio, negli aeroporti disagi sabato 15 luglio: le motivazioni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Si prospetta un fine settimana complicato per i trasporti italiani. Il personale di Trenitalia e Italo ha indetto due giorni di sciopero, giovedì 13 luglio e venerdì 14 luglio. Sabato 15 luglio, invece, a incrociare le braccia saranno gli addetti di terra degli aeroporti, in particolare il personale impegnato nei servizi di handling dei bagagli e check in.

Quando si fermerà il personale Trenitalia e Italo

L’annuncio dello sciopero è stato dato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. L’astensione dal lavoro del personale di Trenitalia e Italo durerà dalle ore 3 di giovedì 13 luglio alle ore 2 di venerdì 14 luglio e coinvolgerà treni ad alta velocità, Intercity e treni regionali con possibili ritardi e cancellazioni.

Problemi che, fanno sapere i sindacati, potrebbero riguardare anche gli orari immediatamente precedenti e successivi allo sciopero.

Raccomandato consultare l’elenco dei treni garantiti in caso di sciopero

Come sempre nelle giornate di astensione dal lavoro, Trenitalia fa sapere che verranno pubblicati gli elenchi dei treni garantiti, a cominciare dai treni regionali delle fasce più frequentate dai pendolari (6-9 e 18-21).

La lista dei treni garantiti sarà pubblicata sul sito trenitalia.com e i passeggeri sono stati invitati a informarsi prima di recarsi in stazione. Discorso valido anche per i treni ad alta velocità di Italo: in caso di cancellazione il numero identificativo del treno verrà reso noto per tempo.

Quali sono i motivi dello sciopero del personale ferroviario

Ma quali sono i motivi dello sciopero del personale del trasporto ferroviario? I sindacati hanno denunciato come le criticità denunciate nello sciopero del 14 aprile siano ancora presenti. Come si legge nella nota diffusa dai sindacati, “serve un adeguato piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi”.

Fonte foto: ANSA

Assunzioni utili a favorire “la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata, il rilancio del settore manutenzione e ridare centralità alla rete vendita e assistenza ai passeggeri e investimenti tecnologici, crescita professionale e percorsi formativi per tutto il personale degli uffici”. Trenitalia, chiedono dunque le sigle, “proceda in tempi rapidi alla risoluzione delle problematiche da noi segnalate che penalizzano tante lavoratrici e tanti lavoratori dell’azienda”.

Sabato 15 luglio disagi negli aeroporti italiani

Per chi viaggia in aereo la giornata critica sarà quella di sabato 15 luglio. Per quella data, infatti, i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta hanno annunciato lo sciopero del personale addetto alla gestione bagagli e al check in, i cui contratti sono scaduti da sei anni.

Inoltre, incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 anche i piloti di Malta Air che opera i voli di Ryanair. Sempre sabato 15 luglio, dalle 10 alle 18, è previsto lo sciopero di piloti e assistenti di volo della compagnia Vueling. Sciopero spiegato dalla Filt Cgil con la mancata disponibilità aziendale “a sviluppare sane e costruttive relazioni industriali con l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle istanze dei lavoratori della compagnia”.