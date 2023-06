Sciopero del trasporto aereo del 20 giugno 2023: i voli garantiti e quelli cancellati, i motivi della protesta

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Quella di martedì 20 giugno 2023 sarà una giornata da incubo per il trasporto aereo in Italia, con uno sciopero pronto a scombussolare i piani dei viaggiatori. Per 24 ore, infatti, sono previsti disagi su tutto il territorio nazionale per lo sciopero indetto a causa del mancato rinnovo del CCNL per l’handling aeroportuale.

I motivi delle protesta

Lo sciopero, secondo quanto si apprende, è stato indetto da Confederazione unitaria di base-Cub trasporti per ricordare la necessità di un adeguato rinnovo del contratto nazionale, scaduto ormai 6 anni fa. Inoltre, fondamentale, la discussione sul tema malattia, con l’introduzione della sanità integrativa.

In generale il sindacato lamenta un peggioramento complessivo delle condizioni di lavoro e tra i punti sottolineati ci sono anche i 270 euro di aumento, che dopo 6 anni senza contratto non risolvono il problema degli stipendi degli addetti del settore. Sciopero che, tra l’altro, segue quello già avvenuto qualche giorno fa a Milano per il trasporto pubblico.

Fonte foto: ANSA

I voli garantiti

Lo sciopero, che ha avuto inizio a mezzanotte, si protrarrà fino alle 23.59 di martedì 20 giugno 2023 coinvolgendo le imprese di servizi aeroportuali di handling, lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti e il personale dipendente di aziende per il trasporto aereo.

Come riportato dal sito dell’Enac, ecco i voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Si tratta di voli nelle fasce 7-10 e 18-21 che, come avvenuto nel precedente sciopero del 4 giugno, sono certi della partenza.

DAT 1802 LAMPEDUSA (LICD) PALERMO (LICJ)

DAT 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1841 CATANIA (LICC) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1842 LAMPEDUSA (LICD) CATANIA (LICC)

DAT 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

VOE 1782 PISA (LIRP) OLBIA (LIEO)

VOE 1806 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1332 CAGLIARI (LIEE) FIRENZE (LIRQ)

VOE 1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

VOE 1783 OLBIA (LIEO) PISA (LIRP)

VOE 1333 FIRENZE (LIRQ) CAGLIARI (LIEE)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

RYR 4301 BOLOGNA (LIPE) TRAPANI (LICT)

RYR 4302 TRAPANI (LICT) BOLOGNA (LIPE)

RYR 8036 MALPENSA (LIMC) TRAPANI (LICT)

RYR 8037 TRAPANI (LICT) MALPENSA (LIPE)

RYR 6100 CAGLIARI (LIEE) PISA (LIRP)

RYR 6101 PISA (LIRP) CAGLIARI (LIEE)

RYR 6205 CATANIA (LICC) PISA (LIRP)

SLD 303 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ)

SLD 304 ELBA (LIRJ) FIRENZE (LIRQ)

Medio Oriente

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

RYR 911 TREVISO (LIPH) TEL AVIV (LLBG)

KAC 164 MALPENSA (LIMC) KUWAIT (OKKK)

THY 1878 MALPENSA (LIMC) ISTANBUL (LTFM)

ETH 713 MALPENSA (LIMC) FIUMICINO (LIRF) ADDIS ABEBA (HAAB)

ITY 896 FIUMCINO (LIRF) CAIRO (HECA)

EJU 3935 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

LAV 2325 MALPENSA (LIMC) MARSA MATRUH (HEMM)

FDB 1572 BERGAMO (LIME) DUBAI (OMDB)

SVA 202 FIUMICINO (LIRF) JEDDAH (OEJN)

ISR 352 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

Nord America

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

TSC 403 FIUMICINO (LIRF) MONTREAL (CYUL)

UAL 18 MALPENSA (LIMC) NEW YORK NEWARK (KEWR)

DAL 289 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK)

AAL 199 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTREAL (CYUL)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

Sud America

TAM 8073 MALPENSA (LIMC) GUARULHOS (SBGR)

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

Sub area Sud Est Asiatico

SIA 355 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) SHENZHEN (ZUCK)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

EVA 96 MALPENSA (LIMC) TAIPEI (RCTP)

Sub area Giappone e Corea

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

KAL 9976 VENEZIA (LIPZ) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Africa

NOS 2420 MALPENSA (LIMC) DAKAR (GOBD)

I voli cancellati

In giornata, dunque, ogni volo in programma potrebbe subire variazioni, ritardi o cancellazioni. Ma c’è chi, come ITA, ha comunicato preventivamente la cancellazione della tratta.

Come comunicato sul proprio sito, sono ben 42 i voli che sono stati cancellati dalla compagnia che ha anche annunciato che i passeggeri “potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto”.