Sciopero aerei domenica 4 giugno 2023 annunciato dall'Enac: le compagnie che aderiscono e i voli garantiti

Dopo l’annullamento dello sciopero previsto per il 19 maggio, una nuova protesta si prepara a colpire il settore dei trasporti aerei. Lo sciopero dei voli, fissato per domenica 4 giugno, causerà disagi al traffico aereo per un’intera giornata. Le modalità di adesione varieranno da aeroporto a aeroporto e dipenderanno dalle singole compagnie aeree.

Previsti ritardi e cancellazioni

Durante lo sciopero, i voli programmati potrebbero subire ritardi o addirittura cancellazioni. Un altra situazione di disagio per i passeggeri, sui quali ricade anche il vertiginoso aumento dei prezzi dei voli, dopo la recente riforma europea.

Oltre che sui voli veri e propri, la giornata di protesta potrebbe avere ripercussioni anche sulle procedure di assistenza ai passeggeri, che potrebbero subire dei rallentamenti.

Allo sciopero del 4 giugno aderiscono i principali scali aeroportuali italiani

Per chi deve partire durante il ponte del 2 giugno, quindi, è fondamentale ottenere notizie sul proprio volo direttamente attraverso la compagnia aerea, il tour operator o l’agenzia di viaggio per ottenere informazioni specifiche.

Le compagnie aeree che si fermano in Italia

La protesta del 4 giugno arriva dopo che il precedente sciopero, previsto per lo scorso 19 maggio, era stato sospeso. In questa data, pertanto, le compagnie aeree che incroceranno le braccia sono le seguenti:

Volotea , Uiltrasporti per l’intera giornata

, Uiltrasporti per l’intera giornata Emirates , sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta dalle ore 12.00 alle ore 16.00

, sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta dalle ore 12.00 alle ore 16.00 Vueling Airlines , sindacato Filt Cgil dalle ore 00.01 alle ore 24.00

, sindacato Filt Cgil dalle ore 00.01 alle ore 24.00 Air Dolomiti , sindacato Uiltrasporti dalle ore 00.01 alle ore 24.00

, sindacato Uiltrasporti dalle ore 00.01 alle ore 24.00 American Airlines, sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta dalle ore 12.00 alle ore 16.00

Gli aeroporti dove lo sciopero è confermato

In molti aeroporti d’Italia lo sciopero del 4 giugno è stato confermato. A Roma, si fermano gli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, con Enav (Cobas Del Lavoro Privato) dalle ore 13.00 alle ore 17.00. Per il solo scalo di Fiumicino, invece si ferma per tutta la giornata Atitech SPA (Usb Lavoro Privato).

A Milano, negli aeroporti di Malpensa e Linate, si ferma Enav (Rsa Cobas Lavoro Privato) dalle ore 13 alle ore 17. A Bergamo Orio al Serio, incrociano le braccia in Ags Handling (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti) per 24 ore.

Stop anche a Palermo presso lo scalo Falcone e Borsellino, dove si fermano i Metronotte d’Italia (Filcams Cigl) dalle 10 alle 14.

I voli garantiti il 4 giugno

Come in occasione di ogni sciopero aereo, esiste una lista di voli che vengono comunque garantiti durante le giornate di protesta. Per consultare le tratte che saranno comunque assicurate il 4 giugno, è sufficiente consultare l’elenco dei voli garantiti pubblicato sul sito web di Enac.

Si ricorda inoltre che sono sempre garantite alcune tipologie di volo, come ad esempio tutti quelli la cui partenza è programmata nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.